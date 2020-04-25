В Хакасии вспышка коронавируса, основной очаг — больница в Абакане

Анастасия Иванова

Вспышка коронавируса произошла в Хакасии. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за минувшие сутки зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них более 30 — в одной из больниц Абакана.

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.

Указывается, что источником заражения в медучреждении стал мужчина, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу.

«При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания» — поясняют медики.

Все остальные случаи носят вполне «штатный «характер — люди заражались в семье или на службе. Сюда же входят 3 человека, прибывшие в Хакасию из Москвы и находящиеся на двухнедельной изоляции.

По данным пресс-службы, всего в республике теперь в общей сложности подтвержден 151 случай инфицирования COVID-19. Из них 10 человек выздоровели, 1 пациент умер

Ранее ИА Newstes сообщало, что заместителя главы Хакасии и министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, пойманного на взятке, суд отправил под арест сроком на два месяца.