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В Испании исключили существование нулевого пациента

В Испании исключили существование нулевого пациентаФото: Juan Medina / Reuters

Коронавирус проник в Испанию, одну из самых пострадавших от инфекции стран к настоящему времени, еще в феврале. Однако установить нулевого пациента не представляется возможным из-за масштабного распространения вируса в стране. К такому выводу пришли ученые из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, пишет El Pais.

Испанские ученые изучили геномы SARS-CoV-2 и выявили три группы вирусов, распространившиеся в стране — S, G и V. Причем вирус первой группы появился в Испании в середине февраля — его нашли в образцах, взятых у инфицированных в Валенсии. Все проанализированные вирусы отсылают к геному из Уханя, обнаруженному 24 ноября.

Предположительно, коронавирус из Испании распространился в другие шесть стран, а попасть в страну мог как минимум 15 различными путями.

Также они установили, что вирусы не сильно мутировали, а значит вакцина против коронавируса будет эффективна. По словам одного из исследователей, SARS-CoV-2 мутирует значительно медленно, чем вирус гриппа или ВИЧ-инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 апреля, в мире коронавирусом заразилось более 2,789 миллиона человек, из них более 195 тысяч скончались, около 780 тысяч вылечились. Испания — на втором месте по числу инфицированных с показателем 219 тысяч человек. При этом уровень смертности превышает 10 процентов (умерли 22,5 тысячи человек).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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В Испании исключили существование нулевого пациента
В Испании исключили существование нулевого пациента

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