В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне

Влада Некрасова

Третьи сутки пожарные тушат возгорание в охраняемой природной зоне на востоке Казахстана, огнем охвачено 2,5 тысячи гектаров территории, сообщил в субботу официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" 23 апреля загорелись сосны. В тушении были задействованы 73 сотрудника и два вертолета, но победить огонь не удалось. В пятницу в тушении пожара, площадь которого составляла уже около 2 тысяч гектаров, были задействованы более 300 человек, был привлечен еще один вертолет, к вечеру пожарные остановили распространение огня.