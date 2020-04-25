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В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне

В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне
Третьи сутки пожарные тушат возгорание в охраняемой природной зоне на востоке Казахстана, огнем охвачено 2,5 тысячи гектаров территории, сообщил в субботу официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" 23 апреля загорелись сосны. В тушении были задействованы 73 сотрудника и два вертолета, но победить огонь не удалось. В пятницу в тушении пожара, площадь которого составляла уже около 2 тысяч гектаров, были задействованы более 300 человек, был привлечен еще один вертолет, к вечеру пожарные остановили распространение огня.

# В мире
По материалам: ria.ru

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