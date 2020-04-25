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В Киеве мужчина выпустил три пули в полицейского: детали и видео с места происшествия

В Киеве мужчина выпустил три пули в полицейского: детали и видео с места происшествия

В Киеве был обстрелян полицейский, когда пытался задержать разыскиваемого преступника. Случилось это вечером 24 апреля в Оболонском районе Киева. У полицейского три пулевых ранения, стрелок задержан.

Видео с места стрельбы — перекрестка улиц Вышгородской и Ивашкевича — опубликовал «Киев Оперативный». Полицейский рассказал, что заметил на улице мужчину 28 лет, находившегося в розыске. При попытке задержания разыскиваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу. Три пули попали в правоохранителя: две прошли насквозь, третью извлекли в больнице.

Видео содержит ненормативную лексику


Уже будучи обезвреженным, злоумышленник пытался оправдаться, что это так он оборонялся. Оружие изъято.

Напомним, ранее в Киеве двое нарушителей устроили погоню и перестрелку с полицией, а в Яготине Киевской области мужчина обстрелял автомобиль полиции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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