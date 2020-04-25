В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

Анастасия Иванова

Первые 44 заключенных выходят на свободу в Колумбии в рамках декрета властей об освобождении и помещении под домашний арест 4 тысяч человек из тюрем, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Национальный пенитенциарно-тюремный институт (Inpec).

Ранее сообщалось, что был издан декрет, который позволит освободить из тюрем заключенных старше 60 лет, беременных и матерей с детьми до трех лет, людей с ограниченными возможностями, которые были приговорены на срок до пяти лет и которые отбыли уже 40% срока. В этот перечень не входят осужденные за коррупцию, изнасилования, убийства и преступления, связанные с наркотиками.

"Inpec начал применение льготы, предоставленной первым 44 лицам, лишенным свободы. Сорок приходится на мужчин и четыре на женщин", - написал институт в Twitter.