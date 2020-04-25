Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
Первые 44 заключенных выходят на свободу в Колумбии в рамках декрета властей об освобождении и помещении под домашний арест 4 тысяч человек из тюрем, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Национальный пенитенциарно-тюремный институт (Inpec).

Ранее сообщалось, что был издан декрет, который позволит освободить из тюрем заключенных старше 60 лет, беременных и матерей с детьми до трех лет, людей с ограниченными возможностями, которые были приговорены на срок до пяти лет и которые отбыли уже 40% срока. В этот перечень не входят осужденные за коррупцию, изнасилования, убийства и преступления, связанные с наркотиками.

"Inpec начал применение льготы, предоставленной первым 44 лицам, лишенным свободы. Сорок приходится на мужчин и четыре на женщин", - написал институт в Twitter.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме «Дау»
Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать деньги
Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать
Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой
Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала "Великая"
Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала
Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор
Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор
В Испании исключили существование нулевого пациента
В Испании исключили существование нулевого пациента

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

В США из-за ошибки в программе на свободу вышли три тысячи заключенных
Правительство Британии предложило досрочно освободить из тюрем сотни преступников
В Турции освободили 34 тысячи заключенных
На Шри-Ланке освободили почти три тысячи заключенных из-за коронавируса