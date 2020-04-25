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В Красноярске главврач госпиталя выпала из окна своего кабинета во время селекторного совещания с руководством - СМИ

В Красноярске главврач госпиталя выпала из окна своего кабинета во время селекторного совещания с руководством - СМИ

Местные СМИ сообщают, что женщина выступала против перепрофилирования больницы на лечение пациентов с коронавирусом. Инцидент произошел 25 апреля.

Исполняющая обязанности главы госпиталя для ветеранов во время селекторного совещания с краевым министром здравоохранения Борисом Немиком выразила свое несогласие на смену профиля одного из корпусов лечебного учреждения под инфекционное отделение, для больных коронавирусом. Как передает интернет-портал ТВК, Минздрав Красноярского края рассчитывал разместить там 80 койко-мест для зараженных COVID-19. Главврач госпиталя выступала против из-за нехватки средств индивидуальной защиты и отсутствия опыта у медперсонала. Однако повлиять на ситуацию она не могла.

ТВК предполагает, что безвыходное положение могло толкнуть женщину на отчаянный шаг. Ей была оказана своевременная помощь, проведена срочная операция. Однако состояние главврача оценивается как тяжелое.

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По материалам: u-f.ru

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