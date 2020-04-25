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В Крыму ищут возможности открытия новых обсерваторов для лиц с подозрением на коронавирус

В Крыму ищут возможности открытия новых обсерваторов для лиц с подозрением на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Крыму ищут возможности открытия новых обсерваторов для лиц с подозрением на коронавирус. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению инфекции рассказала вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

В частности, в обсерватор планируют превратить евпаторийский санаторий «Прибой» Минздрава Крыма. «Нам такими темпами не хватает мест в обсерваторах. Дополнительно будем рассматривать возможности создания обсерваторов на базе других санаториев», — сказала Романовская.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил до понедельника, 27 апреля, изучить все возможности развертывания в республике новых обсерваторов.

В минувшие сутки в Республике Крым было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом — десять. По состоянию на 25 апреля в регионе выявлено 67 случаев инфицирования. 29 человек выздоровели и выписаны, остальные лечатся, больных с тяжелым течением болезни нет. Под медицинским наблюдением находятся 1029 человек, 85 из них в стационарах и 114 — в обсерваторах, остальные — на дому.

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По материалам: pnp.ru

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