В Крыму отменят режим тотальной самоизоляции

Вадим Карасев

С 1 мая в Республике Крым вступит в силу новый режим самоизоляции. После 30 апреля власти разрешили открыться прочим предприятиям и фирмам, список которых пополнили.

Ранее в регионе были введены жесткие карантинные меры, включающие самоизоляцию населения и закрытие большинства предприятий и ИП. Разрешено было работать только организациям, отвечающим за бесперебойное обеспечение населения товарами первой необходимости, а также предприятиям, проводимым строительно-монтажные работы.

С 1 мая разрешено будет восстановить работу организациям и ИП, представляющим услуги химчистки, стирки, ремонт обуви, компьютеров, предметов личного пользования, салоны красоты, парикмахерские, а также магазины хозтоваров и сантехники, пишет РИА Новости-Крым.

Кроме того, разрешено будет работать ряду государственных учреждений. Полный список разрешенных видов деятельности опубликован на сайте правительства Республики Крым.

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