Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Крыму отменят режим тотальной самоизоляции

В Крыму отменят режим тотальной самоизоляции

С 1 мая в Республике Крым вступит в силу новый режим самоизоляции. После 30 апреля власти разрешили открыться прочим предприятиям и фирмам, список которых пополнили.

Ранее в регионе были введены жесткие карантинные меры, включающие самоизоляцию населения и закрытие большинства предприятий и ИП. Разрешено было работать только организациям, отвечающим за бесперебойное обеспечение населения товарами первой необходимости, а также предприятиям, проводимым строительно-монтажные работы.

С 1 мая разрешено будет восстановить работу организациям и ИП, представляющим услуги химчистки, стирки, ремонт обуви, компьютеров, предметов личного пользования, салоны красоты, парикмахерские, а также магазины хозтоваров и сантехники, пишет РИА Новости-Крым.

Кроме того, разрешено будет работать ряду государственных учреждений. Полный список разрешенных видов деятельности опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Читайте также: Власти решили оценить ослабление карантина и возможные последствия
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков
Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков
"Не стыдно?": Степан Меньщиков возмутил сеть, выложив фото голой беременной жены
"Не стыдно?": Степан Меньщиков возмутил сеть, выложив фото голой
Стоит ли пользоваться услугами психотерапевта?
Стоит ли пользоваться услугами психотерапевта?
Первая европейская страна открыла границы
Первая европейская страна открыла границы
Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянам
Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянам
Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций
Алексей Глызин назвал вероятного победителя шоу "Маска"
Алексей Глызин назвал вероятного победителя шоу "Маска"
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Путин поручил подумать о переносе уплаты автоконцернами утильсбора
Путин поручил подумать о переносе уплаты автоконцернами утильсбора
Оппозиция пожаловалась партнерам Грузии на действия властей
Оппозиция пожаловалась партнерам Грузии на действия властей
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся

Еще по теме

Герб России разрешили использовать неофициально
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Все приезжающие в Крым будут обязаны соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней
В Москве будет введен режим самоизоляции для всех