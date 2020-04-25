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В Москве заявили о росте смертности пациентов с коронавирусом

В Москве заявили о росте смертности пациентов с коронавирусомФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Смертность пациентов с коронавирусом выросла в Москве в два раза за неделю. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

Специалисты напомнили, что до 16 апреля в столице число летальных случаев за сутки не превышало 14, однако 17 апреля этот показатель вырос до 20 и за несколько дней удвоился.

По данным штаба, в настоящее время также возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19. Так, четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. 23 апреля показатель вырос до 1800, а 24 апреля — до 1900 госпитализаций за день.

Первые смерти от коронавируса были зарегистрированы 25 марта. Самой молодой жертвой инфекции признан 29-летний пациент.

Вечером 24 апреля сообщалось, что в столице скончался 41 пациент с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у десяти умерших.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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