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В обязательном порядке на коронавирус обследуют всех беременных Ростова

В обязательном порядке на коронавирус обследуют всех беременных Ростова

Начата проверка всех беременных женщин Ростовской области на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает Дон24.

По информации, полученной из регионального министерства здравоохранения, начиная с 38-ой недели беременности, все женщины сдают дополнительный анализ на COVID-19.  Если приходит положительный результат, будущую маму госпитализируют в обязательном порядке. Роды проводят с соблюдением всех необходимых мер безопасности. После рождения ребенка проверяют на коронавирусную инфекцию.

Обследовать беременных женщин начали уже с 20 апреля. Благодаря такому тестированию, выявлена роженица с COVID-19, из-за которой закрыто на карантин одно крыло перинатального центра Ростова-на-Дону.

По состоянию на 25 апреля в Ростовской области зафиксировано 584 случая заболевания коронавирусом нового типа, выздоровело уже 18 человек.

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По материалам: u-f.ru

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