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В России исключили снижение цен на бензин

В России исключили снижение цен на бензинФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он отметил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть. Алекперов объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами.

Глава «Лукойла» считает, что сейчас в России цены на бензин стабильны.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что розничные цены на бензин марки Аи-92 снизились на две копейки по сравнению с прошлой неделей до 42,77 рубля за литр. Стоимость литра бензина Аи-95 упала также на 2 копейки и составила 45,97 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 48,14 рубля.

Розничные цены на топливо в России не реагируют на динамику нефтяных котировок из-за действия механизма демпфера. Он заключается в том, что власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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