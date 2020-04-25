Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус

В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


На сегодня в России проведено уже более 2,7 млн тестов на выявление коронавируса COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 168 тысяч человек, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

За последние сутки проведены 169,4 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 апреля остаются 168 тысяч 55 человек.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, можно будет тогда, когда на протяжении двух недель будет наблюдаться одинаковое количество зараженных.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эксперты не сошлись в прогнозах о выходе России на «плато» пандемии — СМИ
Эксперты не сошлись в прогнозах о выходе России на «плато» пандемии —
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
В Хакасии вспышка коронавируса, основной очаг — больница в Абакане
В Хакасии вспышка коронавируса, основной очаг — больница в Абакане
Сябитова возмутилась словами Семенович о минимальном заработке для мужчины
Сябитова возмутилась словами Семенович о минимальном заработке для
Лянка Грыу опубликовала трогательное видео с сыном, которому сняли диагноз «аутизм»
Лянка Грыу опубликовала трогательное видео с сыном, которому сняли
В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне
В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне
Калейдоскоп мнений. Эксперты объяснили "скачки" заболевших COVID-19 в РФ
Калейдоскоп мнений. Эксперты объяснили "скачки" заболевших COVID-19 в
Растущая Луна в Близнецах: какие ритуалы и практики проводить 25-27 апреля
Растущая Луна в Близнецах: какие ритуалы и практики проводить
В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС России
В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Названа средняя зарплата в Москве
Названа средняя зарплата в Москве

Топ на сегодня

Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня
Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня
Усугубляют положение. Политолог о решении суда Молдавии по кредиту от РФ
Усугубляют положение. Политолог о решении суда Молдавии по кредиту от
В «Союзмультфильме» хотят вернуть переданные Японии права на Чебурашку
В «Союзмультфильме» хотят вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Названа причина самой массовой расправы в истории Канады
Названа причина самой массовой расправы в истории Канады
Шеф-повар рассказал, как приготовить овсяную кашу как из ресторана
Шеф-повар рассказал, как приготовить овсяную кашу как из ресторана

Еще по теме

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч, подтвердили в ВОЗ
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек
В России более 72 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса