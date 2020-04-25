В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На сегодня в России проведено уже более 2,7 млн тестов на выявление коронавируса COVID-19, под медицинским наблюдением находится более 168 тысяч человек, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

За последние сутки проведены 169,4 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 апреля остаются 168 тысяч 55 человек.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, можно будет тогда, когда на протяжении двух недель будет наблюдаться одинаковое количество зараженных.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года.

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