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В Ростове-на-Дону власти планируют построить «стоянки будущего»

В Ростове-на-Дону власти планируют построить «стоянки будущего»

В планах городской власти продлить набережную, построить многоуровневые парковки и соединить правый и левый берега Дона канатной дорогой, заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Мэр Ростова-на-Дону рассказал, что большие паркинги в центре города строить просто нереально, потому что негде. Но решение этой проблемы есть и оно уже прорабатывается.

По поводу другого вопроса, о продлении городской набережной, мэр заявил, что это очень актуальная тема, так как скоро начало лета и горожане очень любят проводить там свободное время.

Данный проект подразумевает строительство пешеходной зоны шириной в 60 метров. Перепад в высоте, а именно сорок метров, который как раз окажется в зоне реконструкции, используют под строительство многоуровневой парковки, где люди смогут оставлять свои автомобили бесплатно. На крыше паркинга предусмотрена смотровая площадка, туда можно будет подняться на лифте, пишет издание Комсомольская правда.

Логвиненко считает, что нужно связать правый и левый берега Дона. Это также предусмотрено в проекте, и он находится в работе. Появится канатная дорога с небольшими вагончиками, и это позволит быстро добираться с одного берега на другой, добавил мэр.

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По материалам: u-f.ru

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