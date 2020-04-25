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В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС России

В РПЦ не видят проблемы в изображениях Путина и Сталина в храме ВС России

На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

В связи с неожиданно поднявшейся по этому поводу шумихой в оппозиционных СМИ, ситуацию 24 апреля прокомментировал председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) не видит проблемы в том, что на главном храме Вооруженных сил РФ изображены первые лица государства, в том числе Иосиф Сталин.

Он пояснил, что мозаика «Парад Победы», о которой идет речь, воссоздавалась по фотографии, где вполне обосновано присутствует и сам генералиссимус.

«На ней в кадре на заднем плане — Верховный главнокомандующий Советской армией в 1941—1945 годах Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», — цитирует Калинина издание «Известия».

При этом он отметили, что речь идет о сравнительно небольшой композиции в общем огромном объеме, которая просто отражает историческое событие.

Возведение храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и элементы его убранства связаны с этим событием. Высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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