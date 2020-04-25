Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгоградской области оперативный штаб обнародовал данные новых заболевших коронавирусом

В Волгоградской области оперативный штаб обнародовал данные новых заболевших коронавирусом

В Волгоградской области оперативный штаб обнародовал данные новых заболевших коронавирусом

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 21 случай, общее количество больных составляет 186 человек. Тридцать четыре человека прошли лечение и выписаны из стационара, 5 человек умерли.

Оперштаб также опубликовал места постоянного проживания заболевших и их возраст. Среди больных COVID-19 есть семилетний ребёнок, проживающий с родителями в Новоаннинском районе. Коронавирус у него был выявлен после общения с мамой, у которой также была диагностирована коронавирусная инфекция. В этом же районе вирус обнаружили ещё у двоих детей 11 и 14 лет.

По данным оперативного штаба, в Новоаннинском р-не за последние 24 часа были зарегистрированы пять случаев коронавируса, в Волгограде, Волжском и Котовском районе – по три случая. В районах Николаевском и Суровикинском коронавирус был диагностирован у двух человек, в Палласовском и Дубовском районах у одного человека.

Также в области зафиксирован один случай завозного COVID-19 у гражданина Чечни, сообщает „МТВ.онлайн“.

Все контакты заболевших выявлены и находятся под наблюдением, заболевшие коронавирусом госпитализированы.

Читайте также: В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"
Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт Лепса
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Красная горка 26 апреля 2020 года
Красная горка 26 апреля 2020 года
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Коронавирус в Волгоградской области: все пациенты с COVID-19 изолированы
Оперативный штаб в Москве: среди заболевших 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет
В России выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили еще 4 785 случаев заражения коронавирусом