В Волгоградской области оперативный штаб обнародовал данные новых заболевших коронавирусом

Вадим Карасев

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 21 случай, общее количество больных составляет 186 человек. Тридцать четыре человека прошли лечение и выписаны из стационара, 5 человек умерли.

Оперштаб также опубликовал места постоянного проживания заболевших и их возраст. Среди больных COVID-19 есть семилетний ребёнок, проживающий с родителями в Новоаннинском районе. Коронавирус у него был выявлен после общения с мамой, у которой также была диагностирована коронавирусная инфекция. В этом же районе вирус обнаружили ещё у двоих детей 11 и 14 лет.

По данным оперативного штаба, в Новоаннинском р-не за последние 24 часа были зарегистрированы пять случаев коронавируса, в Волгограде, Волжском и Котовском районе – по три случая. В районах Николаевском и Суровикинском коронавирус был диагностирован у двух человек, в Палласовском и Дубовском районах у одного человека.

Также в области зафиксирован один случай завозного COVID-19 у гражданина Чечни, сообщает „МТВ.онлайн“.

Все контакты заболевших выявлены и находятся под наблюдением, заболевшие коронавирусом госпитализированы.

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