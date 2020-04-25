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Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на ЯмалеМи-26Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

По их информации, инцидент произошел на площадке месторождения «Русское». При этом отмечается, что возгорания машины не произошло.

В общей сложности на борту в момент происшествия было восемь человек. Один из них пострадал, уточнил собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», тяжелые травмы получил член экипажа. «Готовится госпитализация мужчины в возрасте 56 лет (...). Предварительный диагноз: сочетанная травма, переломы ребер и позвоночника», — заявил источник.

Причины произошедшего пока выясняются. Среди них рассматриваются ошибка пилотирования, а также отказ техники в сложных метеоусловиях.

«Русское» — месторождение нефти, газового конденсата и природного газа. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО в 135 км к юго-востоку от села Находка.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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