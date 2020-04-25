Власти Москвы объяснили порядок госпитализации пациентов с COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Столичные власти объяснили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы. На сайте департамента здравоохранения Москвы в субботу сообщается, госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжелым течением болезни или относящиеся к группам риска.

В депздраве подчеркнули, что в городе создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, а также пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, — всего 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больниц.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 37 тысяч. За все время с начала эпидемии выздоровели более 2,7 тысячи человек, скончались 325.

По данным оперштаба, за сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Рост числа заразившихся за сутки четвертый день подряд не превышает 10%. За сутки полностью выздоровели 682 человека. Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.