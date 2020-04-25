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Водителей депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом

Водителей депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусомФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в нижней палате парламента РФ.

По словам собеседника агентства, сначала заболели водители в гараже управделами. «Кроме водителя депутата Калашникова, еще три водителя болеют», — отметил источник. Он подчеркнул, что речь идет о госпитализированных водителях, которые не прикреплены к конкретно к кому-то из депутатов.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией. «Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса. Состояние не очень хорошее», — рассказал Калашников.

На 25 апреля в России COVID-19 выявили у 74,5 тысячи человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5966.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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