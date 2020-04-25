Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

У восьми воспитанников Тверского суворовского училища выявили наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время инфицированные суворовцы изолированы и находятся под наблюдением врачей. В министерстве отметили, что их состояние нормальное — без симптоматических проявлений. Руководство учебного учреждения находится в контакте с родителями и доводит до них всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что в ходе тестирования у 14 курсантов Тюменского высшего военного инженерного командного училища обнаружили коронавирус — их состояние нормальное, заразившиеся отправлены на карантин.