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Возможно принадлежащий Ким Чен Ыну поезд обнаружили у курорта в Северной Корее

Возможно принадлежащий Ким Чен Ыну поезд обнаружили у курорта в Северной КорееКим Чен ЫнФото: ЦТАК

Поезд, возможно принадлежащий лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, обнаружили у курортного города в Северной Корее. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал американский проект 38 North, посвященный КНДР.

По данным проекта, некий поезд стоит у железнодорожной станции рядом с северокорейским пляжным курортом Вонсан по крайней мере с 21 апреля. Ранее сообщалось, что там находится принадлежащая Ким Чен Ыну вилла, на территории которой располагается частное медицинское учреждение.

При этом 38 North отмечает, что присутствие поезда на станции не подтверждает местонахождение северокорейского лидера и не свидетельствует о его здоровье. Однако эта информация придает вес сообщениям о том, что Ким Чен Ын находится в элитном районе на восточном побережье страны.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР в настоящее время прячется на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Он покинул Пхеньян, где существуют повышенные риски подхватить коронавирус, чтобы обезопасить себя от заражения. В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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