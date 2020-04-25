Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность

Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность

Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянностьФото: Jonathan Ernst / Reuters

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий будет носить постоянный характер. Такое мнение выразил один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер, передает газета The Washington Post.

В четверг, 23 апреля, Миллер заявил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов. Он отметил, что нынешний указ является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Ранее Миллер также указывал, что администрация США принимает меры по сокращению уровня иммиграции. По его словам, использование труда мигрантов приводит к тому, что зарплаты американского рабочего класса снижаются. Также указывается, что в Госдепартаменте ранее сообщали, что с момента вступления Трампа в должность президента число выданных иммиграционных виз снизилось на 17 процентов.

22 апреля Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут рассматриваться на основе экономической ситуации.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и чудовище"
Актриса сделала на карантине пародию на мультфильм "Красавица и
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт Лепса
Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Мадонна поздравила своего бойфренда Ахламалика Уильямса с 26-летием
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Изоляция показала, что немцы не умеют готовить
Красная горка 26 апреля 2020 года
Красная горка 26 апреля 2020 года
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Голикова признала усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
США приостановят иммиграцию на два месяца
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Решение по кандидату на пост главы Пентагона еще не принято