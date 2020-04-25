Временному запрету на иммиграцию в США предсказали постоянность

Вадим Карасев

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий будет носить постоянный характер. Такое мнение выразил один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер, передает газета The Washington Post.

В четверг, 23 апреля, Миллер заявил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов. Он отметил, что нынешний указ является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Ранее Миллер также указывал, что администрация США принимает меры по сокращению уровня иммиграции. По его словам, использование труда мигрантов приводит к тому, что зарплаты американского рабочего класса снижаются. Также указывается, что в Госдепартаменте ранее сообщали, что с момента вступления Трампа в должность президента число выданных иммиграционных виз снизилось на 17 процентов.

22 апреля Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут рассматриваться на основе экономической ситуации.