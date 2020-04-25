ВС разъяснил правила выплаты по кредитам во время нерабочего месяца

Вадим Карасев

Верховный суд счел нерабочий месяц из-за коронавируса недостаточным основанием для переноса срока исполнения обязательств по кредитам, говорится в разъяснении высшей судебной инстанции.

Таким образом ВС поддержал позицию Центробанка по этому вопросу.

Нерабочие дни, объявленные указами президента от 25 марта и 2 апреля, относятся к числу мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ, под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренные статьями 111, 112 Трудового кодекса РФ.

Как отмечается, введенный режим не подразумевает приостановление исполнения гражданских обязательств и не считается всеобщим, поскольку зависит от рода деятельности предприятия и его местоположения.

"В сложившейся ситуации необходимо учитывать, что в ряде случаев в дни, объявленные нерабочими, препятствия к исполнению обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев такое исполнение полностью невозможно. С учетом изложенного при отсутствии иных оснований для освобождения от ответственности за неисполнение обязательства установление нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ не является", — указано в разъяснении ВС.

Таким образом, условия для каждого должника следует рассматривать индивидуально, и уже на основании этого банк должен будет решать, менять срок кредитных обязательств или нет.

