Вселенная "глазами" Хаббла оформлена в 3D

Вадим Карасев

24 апреля космический телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие.Чтобы отпраздновать это событие, астрономы выпустили специальное юбилейное изображение двух туманностей, которые лежат в пределах галактики-спутника Млечного Пути - Большого Магелланова Облака.

Специалисты представили 3D-визуализацию снимков, полученных Хабблом, позволяющую испытать невероятное ощущение полета сквозь космическое пространство.

Это трехмерное изображение является результатом нескольких недель работы команды специалистов по визуализации в Институте космических телескопов (STScI) в Балтиморе, США.

Как бы невероятно это ни звучало, но все сотни и тысячи галактик, которые вы видите в этой визуализации, получены из одного изображения, сделанного Хабблом.