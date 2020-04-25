Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время

Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время

Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
Запланированный на 26 апреля рейс Пхукет — Новосибирск отложен на неопределённое время из-за низкой заполняемости рейса.

"Рейс № SBI5712 Пхукет - Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределённое время в связи с низкой заполняемостью рейса. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Новосибирск прибыл самолет российской авиакомпании S7 Airlines из Пхукета со 193 россиянами на борту.


Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Возможно принадлежащий Ким Чен Ыну поезд обнаружили у курорта в Северной Корее
Возможно принадлежащий Ким Чен Ыну поезд обнаружили у курорта в
США оказались под угрозой дефицита мяса
США оказались под угрозой дефицита мяса
Принимать российскую помощь Европе не разрешают «старшие товарищи» — Лавров
Принимать российскую помощь Европе не разрешают «старшие товарищи» —
На «вечного мэра» Пятигорска Травнева возбуждено уголовное дело
На «вечного мэра» Пятигорска Травнева возбуждено уголовное дело
Трамп шокировал врачей предложением "дезинфицировать" человека внутривенно
Трамп шокировал врачей предложением "дезинфицировать" человека
Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
Назначение Саакашвили бросит тень на сотрудничество Грузии и Украины
Назначение Саакашвили бросит тень на сотрудничество Грузии и Украины
Чулпан Хаматова ответила «хамоватым» критикам «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова ответила «хамоватым» критикам «Зулейха открывает
От принцессы Дианы до Кейт Миддлтон: секреты ухода за собой королевских особ
От принцессы Дианы до Кейт Миддлтон: секреты ухода за собой
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Топ на сегодня

Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Алексей Глызин назвал вероятного победителя шоу "Маска"
Алексей Глызин назвал вероятного победителя шоу "Маска"

Еще по теме

Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Россия прекратила пассажирские авиаперевозки за рубеж
Рейс из Новосибирска в Пхукет задержан на 16 часов
Во Владивостоке россиянку сняли с рейса на Пхукет из-за сердечного приступа