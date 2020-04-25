Wanted: коллекция макияжа Les Beiges Summer of Glow от Chanel

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — коллекция макияжа Les Beiges Summer of Glow от Chanel.

Ласковые лучи солнца на коже, поблескивающей каплями морской воды, побережье Средиземного моря, простирающееся до горизонта... Такие ассоциации приходят в голову при виде новой коллекции Les Beiges Summer of Glow от Chanel (хоть отпуск большинству из нас светит, судя по ситуации в мире, совсем не скоро). С ней кожа будет выглядеть посвежевшей от долгих прогулок, а губы и глаза засияют теплыми коралловыми оттенками. Рассказываем подробнее о каждом средстве.





Гамма Les Beiges изначально была создана как серия продуктов для естественного тона. В этом сезоне в ней два новых оттенка пудры Poudre Belle Mine Illuminatrice.

Средство с едва заметным мерцанием золотистых пигментов ложится невесомой вуалью, оставляя кожу сияющей и свежей, прямо как у главной героини фильма "Бассейн" в исполнении Роми Шнайдер.





Чтобы сияние не исчезло после купания в море, в состав пудры добавлен экстракт каланхоэ, он продлит стойкость, а заодно увлажнит кожу и обеспечит антиоксидантную защиту. Наносить пудру можно хоть на бегу — для этого в помощь большое зеркало и полукруглая кисть внутри футляра. Он, кстати, украшен логотипом в виде двойной буквы C из "скрученного морского каната", и на поверхности самой пудры выгравирован тот же рельеф.

Как можно обойтись в летней коллекции без хайлайтера? Солнечного сияния добавит флюид с шелковистой текстурой Fluide Enlumineur. Средство, обогащенное перламутровыми частицами, как разглаживающий фильтр в фоторедакторе, сразу при нанесении улучшает тон.

Здоровая кожа — это прежде всего кожа, о которой заботятся. Именно поэтому формула новинки на 69% состоит из воды, смягчающего компонента морского происхождения и экстракта каланхоэ.





Наносите ее кончиками пальцев на скулы, щеки, спинку носа и в ямку над верхней губой, чтобы расставить акценты, или используйте как основу макияжа. На выбор два оттенка: жемчужно-бежевый Pearly Glow и жемчужно-бронзовый Sunkissed.





Крем-гель с эффектом загара Creme Belle Mine Ensoleillee — это все та же многим знакомая бронзирующая основа под макияж Soleil Tan. Безопасная альтернатива солнечным ваннам.

Культовый лимитированный продукт теперь стал частью гаммы Les Beiges. Наносить его нужно с помощью кисти кабуки на те зоны, куда обычно падают солнечные лучи: на скулы, нос, лоб и подбородок.





Впрочем, новинка заменит и скульптурирующую пудру — для этого круговыми движениями нанесите крем-гель в углубление щек и под скулы.





Для макияжа глаз в линии есть палитра Palette Regard Belle Mine Naturelle. В ней пять теплых, как средиземноморские пейзажи, оттенков: кремово-бежевый, атласный персиково-бежевый, коралловый с золотистыми и розовыми отблесками, персиково-коралловый и серовато-коричневый (его можно наносить на нижнее веко как подводку или использовать для бровей).

На губы наносим бальзам Baume à Lévres Belle Mine. Он дарит сияющий коралловый оттенок, а еще увлажняет и смягчает нежную кожу за счет масла моринги и витамина Е в составе.





Наконец, финальный штрих — маникюр. На выбор два оттенка стойкого лака Le Vernis: насыщенный коралловый Cruise и розоватый Sailor.