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WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа

WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа
Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции рассматривается как долгосрочный план, сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника Трампа Стивена Миллера.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.

По данным газеты, Миллер сообщил на этой неделе сторонникам администрации президента в ходе приватного разговора, посвященного указу Трампа, что рассматриваются меры по ограничению программ для иностранных работников. Он подчеркнул, что данная стратегия "является частью долгосрочного видения и не рассматривается только как временная мера".


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# Политика
По материалам: ria.ru

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