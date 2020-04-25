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Законы, вступающие в силу с 25 апреля

Законы, вступающие в силу с 25 апреля

Тема: Какие законы вступают в силу


Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 506 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1753»

В декабре 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минздраву РФ переданы полномочия по обеспечению лекарствами больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). В связи с этим скорректированы правила выделения субъектам РФ средств на обеспечение граждан препаратами для лечения редких заболеваний.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 510 «О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой службе»

Федеральная налоговая служба будет также выдавать свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 513 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В перечень регионов, где применяется Положение об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, включены Курганская область и Ненецкий автономный округ.

Кроме того, скорректирована территория, на которой применяется порядок учета (ведения реестра) сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, используемых для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 514 «Об утверждении Правил определения территории, предназначенной для реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», и российского юридического лица, на которое возложена реализация проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»

Учрежден порядок определения территории, предназначенной для реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», и российского юридического лица, на которое возложена его реализация.

Решения об изменении территории «Сколково» будет принимать Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию по представлению управляющей компании.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 516 «О внесении изменения в пункт 2 Правил определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Российской Федерации в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, а также осуществления анализа финансового состояния принципала»

Правительством РФ получило право устанавливать при необходимости иной минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта по государственной гарантии РФ.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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