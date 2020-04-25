Знаки Зодиака, которых ждет удача в мае 2020 года

Вадим Карасев

Астрологи расшифровали тайные знаки звезд, благодаря чему у нас есть уникальный шанс заглянуть в будущее и узнать, кому из 12 представителей зодиакальной плеяды повезет большего всего в мае 2020 года.

Май 2020 года по многим параметрам выдастся очень благополучным месяцем для большинства Знаков Зодиака — редко когда расположение планет бывает настолько гармоничным. Сильные позиции Солнца и Марса дополнит удачное влияние Юпитера, который будет способствовать удаче в самых разных областях жизни. С другой стороны, всем прекрасно известно, что у любой медали есть обратная сторона, поэтому торжество любви, материальный успех и везение в делах ворвутся в жизнь отнюдь не к каждому. К счастью, читатели сайта dailyhoro.ru всегда могут узнать, каким Знакам Зодиака будут благоволить планеты в этом месяце.

Богатый Телец

Хорошая новость: в мае многим Тельцам светят неожиданные доходы из необычных источников. Новость чуть хуже — радоваться этим подаркам судьбы будет особо некогда, потому что появится очень много дел: майские недели грозят необходимостью срочно и качественно выполнять возложенные обязательства путем активной работы и (самое интересное) принятием самостоятельных решений. Впрочем, чувство удовлетворения, которое будут испытывать Тельцы, глядя, как их действия приводят к распутыванию клубка проблем, станет поистине лучшей наградой. Кроме того, проекты, начатые или завершенные в мае, имеют хорошие шансы привести немалую финансовую выгоду.

Активные Близнецы

Последний весенний месяц вдохнет в Близнецов жажду активной деятельности. Выбирая между привычной рутиной и новыми трудоемкими, но интригующими проектами, астрологи советуют брать и то, и другое. При правильной организации жизни сил хватит на многое. Даже чувство разочарования, которое вызывали жизненные проблемы, в мае сменится некоторой гордостью за себя. Планеты подарят хорошие шансы для устройства личной жизни, возвысят духовно и даже избавят от вирусов и блоков сознания. При желании Близнецы смогут значительно продвинуться вперед, расширить свои возможности и перспективы, улучшить ситуацию на любовном фронте. Главное, чтобы пустяковые конфликты не перерастали в серьезные драмы.

Безмятежный Лев

В мае планеты дают Львам зеленый свет. Юпитер позволит удачно рискнуть, а Солнце — воплотить замыслы, о которых раньше приходилось лишь мечтать. Благодаря поддержке планет Львы смогут точно почувствовать поток удачи и попасть в колею, избежав неприятностей и ошибок. Все это говорит об одном: в мае можно с чистым сердцем положиться на удачное стечение обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга чуть ли не каждые 2 дня. Однако перемены не будут чем-то таким, что в одночасье меняет жизнь к лучшему. Это будут скорее приятные бонусы, которыми обязательно стоит воспользоваться для достижения полноценного успеха.

Проницательный Скорпион

В мае Скорпионов ждет насыщенная жизнь. По словам астрологов, их интуиция обострится до невероятного уровня, благодаря чему получится достичь многие поставленные цели. В этом месяце Скорпионы должны быть особенно чуткими к подсказкам интуиции: важно прислушиваться к ним намного чаще, чем в обычное время. Именно внутренний голос подскажет верное направление, ведущее к осуществлению самых амбициозных целей. Тех, кто собирается бездействовать в мае, звезды предостерегают о внутренних и внешних конфликтах. Чтобы решить проблемы, связанные с мотивацией, нужно постоянно держать себя в тонусе, стараться мыслить нестандартно и решительно действовать. Не стоит отпускать дела по течению, потому что тогда Вселенная потеряет интерес к Скорпионам, оставит без поддержки и возложит новые проблемы на их плечи.

Везучий Стрелец

Планеты в мае дают Стрельцам задел удачи практически во всех сферах жизни. Поэтому последний месяц весны — наиболее подходящее время для существенных перемен в судьбе. Впрочем, Стрельцы могут ограничиться и менее масштабными проектами: расстановкой приоритетов, новым хобби или сменой картинки на экране телефона. Даже такие мелочи могут оказаться камнем, который повлечет за собой лавину событий. Правда, качество этих событий будет во многом зависеть от расположения духа. Астрологи советуют пребывать в максимально добром настроении хотя бы до середины мая. По возможности, стоит избегать конфликтов — сейчас важно сохранять ровное расположение духа и не терять оптимизм восприятия.

Удачливый Козерог

Астрологи считают, что Козерогам повезет больше остальных. Их планеты будут находиться в гармонии друг с другом, а значит, неприятные повороты судьбы пройдут мимо. В личных и профессиональных отношениях Козерогов ждет спокойствие и порядок, укрепление позиций, взаимопонимание и отсутствие негативных последствий. Даже столкнувшись с проблемами, удастся с легкостью это пережить, ведь Вселенная в мае внесет позитивные перемены в жизнь представителей данного Знака. Чтобы планеты продолжали быть на стороне Козерогов, им необходимо дарить добро и яркие эмоции близким людям, откликаясь на их просьбы о помощи.