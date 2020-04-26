10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить
В сети можно найти тысячи бьюти-советов, но можно ли им доверять? NEWSTES.RU вместе с экспертами развеял 10 самых распространенных мифов о косметике и макияже.
Миф: дорогая косметика = качественная.
И люксовая, и бюджетная косметика может быть как качественной, так и некачественной. Все дело в применяемых компонентах, производстве и условиях хранения. Например, недавно эксперты Роскачества проверили десятки помад разного сегмента и нашли в люксовых никель и кадмий. Законодательно их наличие в продуктах для макияжа не регламентируется, но в сырье для производства косметики их не должно быть.
Тем более что есть много бюджетных альтернатив дорогим средствам. Например, румяна Milani Baked Blush так же хороши, как знаменитые Orgasm Blush от Nars. А туши Voluminous Original Mascara от L'Oréal Paris признаются в любви такие знаменитости, как Келли Роуленд и Дженнифер Хадсон.
Миф: консилер стоит покупать на тон или несколько тонов светлее кожи, чтобы точно замаскировать синяки под глазами.
На самом деле нет, если только вы не делаете полноценный контуринг а-ля Ким Кардашьян.
Визажист советует отдавать предпочтение консилеру в цвет вашей кожи или на полтона (максимум) светлее. Иначе после использования очень светлого продукта получится слишком светлая зона под глазами, а это смотрится неестественно — эффект такой, будто вы все время загорали в солнцезащитных очках.
Миф: перед тем как наносить тушь, необходимо несколько раз опускать щеточку в тюбик, чтобы набрать достаточно продукта.
Еще одна распространенная ошибка. Таким образом вы загоняете воздух в футляр, и так тушь быстрее густеет и сохнет. Не говоря уже о том, что вместе с воздухом туда попадают бактерии, которые потом приводят к раздражению и инфекции. Чтобы набрать массу на щеточку, лучше проверните ее вокруг своей оси в футляре и аккуратно достаньте. Излишки можно снять о внутренний край флакона, — советует Елена Баженова.
Миф: чтобы получить золотое сияние, нужно пройтись бронзером по всему лицу.
Вот что говорит эксперт:
Чтобы сделать лицо более смуглым, нанесите бронзер на те участки, которые обычно загорают первыми: это боковые стороны лба, скулы, спинка носа и кончик подбородка, нижняя часть челюсти. Если же нанести продукт на все лицо, оно будет выглядеть как золотой сияющий блин на фоне белой шеи. Не очень эстетично.
Миф: не нужно чистить кисти для макияжа, если вы единственная, кто ими пользуется.
Кисти нужно очищать в любом случае! Особенно регулярно очищайте спонж для лица и те кисти, которые используются для нанесения кремовых текстур. Я обычно использую для этого детский шампунь, а потом аккуратно промакиваю кисти в полотенце и оставляю сушиться. Кто-то предпочитает шампунь для жирных волос и кондиционер. Если у вас нет времени, то используйте салфетки для очищения кистей, — рекомендует эксперт.
Если регулярно не очищать бьюти-инструменты, на коже могут появиться прыщи, раздражение и даже инфекционные заболевания. Одно исследование показало, что 22% женщин никогда не мыли свои кисти для макияжа раньше. Статистика совсем не утешительная!
Кисти для консилера и тональных средств нужно чистить по крайней мере один раз в неделю, кисти, которые используются для макияжа глаз, — как минимум два раза в месяц, а все остальные можно мыть раз в месяц.
Миф: smoky eyes уместны только в нерабочее время (подходят только для вечернего выхода).
Smoky eyes — это создание дымки на глазах, но это необязательно использование черных и коричневых оттенков. Можно выбрать нейтральную нюдовую цветовую гамму и обойтись без черного карандаша, тогда получится очень нежный макияж глаз, уместный в любом месте — и в офисе, и на встрече.
Миф: женщинам 50+ лучше не использовать мерцающие косметические средства — блеск привлекает внимание к морщинам.
Блеск действительно подчеркивает текстуру кожи, но это не значит, что от него нужно полностью отказаться. Перламутровые текстуры можно заменить на атласные с легким мерцанием. Всегда можно наносить сияющие тени во внутренний уголок глаза, а вот на все подвижное веко я бы не рекомендовала красить перламутровые тени, — говорит Елена.
Одним словом, средства с шиммером могут отлично смотреться вне зависимости от возраста, если наносить их правильно. Например, мерцающие тени для век могут, наоборот, отвлечь внимание от морщин и гусиных лапок, просто нанесите их на внутренние уголки глаз, центр века и под бровь. А вот на внешних уголках используйте матовый оттенок.
Миф: лучше выбирать водостойкую версию своей любимой туши. Ее стойкость больше
Стандартные водостойкие туши более стойкие по сравнению с обычными — они переживут и дождь, и водные процедуры. Но если вы не являетесь участницей программы "Жди меня", где все непременно плачут, и на пляж тоже не собираетесь, то водостойкая тушь вам просто не нужна. Она сушит ресницы, и смыть ее намного труднее. Лучше всего придерживаться неводостойкой формулы для ежедневного макияжа.
Миф: если тональный крем или увлажняющий крем содержат SPF-фильтры, то солнцезащитным кремом можно пренебречь.
От солнца защищает верхний слой. Если же ваш последний слой на коже — тональное средство с высокими показателями SPF, то этого будет достаточно для пребывания в городе. Если же вы находитесь под активным солнцем, то защиту нужно регулярно обновлять, тогда вам понадобится солнцезащитный крем, — объяснил эксперт.
Миф: цвет бровей должен соответствовать оттенку волос.
Визажист советует ориентироваться на натуральный цвет волос в прикорневой зоне. Естественный тон бровей и ресниц обычно ему соответствует.