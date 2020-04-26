10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить

Вадим Карасев

В сети можно найти тысячи бьюти-советов, но можно ли им доверять? NEWSTES.RU вместе с экспертами развеял 10 самых распространенных мифов о косметике и макияже.

Миф: дорогая косметика = качественная.

И люксовая, и бюджетная косметика может быть как качественной, так и некачественной. Все дело в применяемых компонентах, производстве и условиях хранения. Например, недавно эксперты Роскачества проверили десятки помад разного сегмента и нашли в люксовых никель и кадмий. Законодательно их наличие в продуктах для макияжа не регламентируется, но в сырье для производства косметики их не должно быть.





Высокая цена люксовых средств может объясняться многими причинами. Первая из них — дорогие ухаживающие компоненты в составе. Вторая — иногда покупатели переплачивают за имя бренда. Третья — порой продукту ставят высокую стоимость, чтобы создать ажиотаж и сделать его сложнодоступным и желанным, — объясняет Елена Баженова, официальный визажист Stellary.

Тем более что есть много бюджетных альтернатив дорогим средствам. Например, румяна Milani Baked Blush так же хороши, как знаменитые Orgasm Blush от Nars. А туши Voluminous Original Mascara от L'Oréal Paris признаются в любви такие знаменитости, как Келли Роуленд и Дженнифер Хадсон.





Миф: консилер стоит покупать на тон или несколько тонов светлее кожи, чтобы точно замаскировать синяки под глазами.

На самом деле нет, если только вы не делаете полноценный контуринг а-ля Ким Кардашьян.





Визажист советует отдавать предпочтение консилеру в цвет вашей кожи или на полтона (максимум) светлее. Иначе после использования очень светлого продукта получится слишком светлая зона под глазами, а это смотрится неестественно — эффект такой, будто вы все время загорали в солнцезащитных очках.

Миф: перед тем как наносить тушь, необходимо несколько раз опускать щеточку в тюбик, чтобы набрать достаточно продукта.

Еще одна распространенная ошибка. Таким образом вы загоняете воздух в футляр, и так тушь быстрее густеет и сохнет. Не говоря уже о том, что вместе с воздухом туда попадают бактерии, которые потом приводят к раздражению и инфекции. Чтобы набрать массу на щеточку, лучше проверните ее вокруг своей оси в футляре и аккуратно достаньте. Излишки можно снять о внутренний край флакона, — советует Елена Баженова.





Миф: чтобы получить золотое сияние, нужно пройтись бронзером по всему лицу.

Вот что говорит эксперт:

Чтобы сделать лицо более смуглым, нанесите бронзер на те участки, которые обычно загорают первыми: это боковые стороны лба, скулы, спинка носа и кончик подбородка, нижняя часть челюсти. Если же нанести продукт на все лицо, оно будет выглядеть как золотой сияющий блин на фоне белой шеи. Не очень эстетично.





Миф: не нужно чистить кисти для макияжа, если вы единственная, кто ими пользуется.

Кисти нужно очищать в любом случае! Особенно регулярно очищайте спонж для лица и те кисти, которые используются для нанесения кремовых текстур. Я обычно использую для этого детский шампунь, а потом аккуратно промакиваю кисти в полотенце и оставляю сушиться. Кто-то предпочитает шампунь для жирных волос и кондиционер. Если у вас нет времени, то используйте салфетки для очищения кистей, — рекомендует эксперт.

Если регулярно не очищать бьюти-инструменты, на коже могут появиться прыщи, раздражение и даже инфекционные заболевания. Одно исследование показало, что 22% женщин никогда не мыли свои кисти для макияжа раньше. Статистика совсем не утешительная!

Кисти для консилера и тональных средств нужно чистить по крайней мере один раз в неделю, кисти, которые используются для макияжа глаз, — как минимум два раза в месяц, а все остальные можно мыть раз в месяц.

Миф: smoky eyes уместны только в нерабочее время (подходят только для вечернего выхода).

Smoky eyes — это создание дымки на глазах, но это необязательно использование черных и коричневых оттенков. Можно выбрать нейтральную нюдовую цветовую гамму и обойтись без черного карандаша, тогда получится очень нежный макияж глаз, уместный в любом месте — и в офисе, и на встрече.





Миф: женщинам 50+ лучше не использовать мерцающие косметические средства — блеск привлекает внимание к морщинам.

Блеск действительно подчеркивает текстуру кожи, но это не значит, что от него нужно полностью отказаться. Перламутровые текстуры можно заменить на атласные с легким мерцанием. Всегда можно наносить сияющие тени во внутренний уголок глаза, а вот на все подвижное веко я бы не рекомендовала красить перламутровые тени, — говорит Елена.





Одним словом, средства с шиммером могут отлично смотреться вне зависимости от возраста, если наносить их правильно. Например, мерцающие тени для век могут, наоборот, отвлечь внимание от морщин и гусиных лапок, просто нанесите их на внутренние уголки глаз, центр века и под бровь. А вот на внешних уголках используйте матовый оттенок.





Миф: лучше выбирать водостойкую версию своей любимой туши. Ее стойкость больше

Стандартные водостойкие туши более стойкие по сравнению с обычными — они переживут и дождь, и водные процедуры. Но если вы не являетесь участницей программы "Жди меня", где все непременно плачут, и на пляж тоже не собираетесь, то водостойкая тушь вам просто не нужна. Она сушит ресницы, и смыть ее намного труднее. Лучше всего придерживаться неводостойкой формулы для ежедневного макияжа.





Миф: если тональный крем или увлажняющий крем содержат SPF-фильтры, то солнцезащитным кремом можно пренебречь.

От солнца защищает верхний слой. Если же ваш последний слой на коже — тональное средство с высокими показателями SPF, то этого будет достаточно для пребывания в городе. Если же вы находитесь под активным солнцем, то защиту нужно регулярно обновлять, тогда вам понадобится солнцезащитный крем, — объяснил эксперт.





Миф: цвет бровей должен соответствовать оттенку волос.

Визажист советует ориентироваться на натуральный цвет волос в прикорневой зоне. Естественный тон бровей и ресниц обычно ему соответствует.



