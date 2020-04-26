5 самых опасных дней в мае 2020 года

Вадим Карасев

Заранее зная о том, какие дни в мае будут неблагоприятными по энергетике, можно с легкостью обойти проблемы стороной. Рекомендации астрологов на последний месяц весны 2020 года помогут справиться с любыми трудностями.

Планирование — полезное занятие, благодаря которому удается выполнить гораздо больше дел за меньшие промежутки времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать энергетику дней, чтобы не проводить в неблагоприятные моменты важных совещаний, не планировать крупных трат и ответственных шагов. В мае 2020 года будет 5 опасных дней, в которые придется проявить максимальную осторожность и бдительность, чтобы не спугнуть удачу.

7 мая — день искушений

Полнолуние в Скорпионе — время, когда сил в избытке, и если не направлять энергию в мирное русло, можно запросто оказаться в эпицентре нежелательных событий. В четверг есть вероятность ввязаться в авантюры и остаться ни с чем, если легкомысленно доверять незнакомцам. Также существует опасность потерять в этот день доверие со стороны окружающих, решив не выполнять данных ранее обещаний. В эти сутки важно отказываться от любых искушений, которые могут не только завести в тупик, но и привлечь в жизнь проблемы.

10 мая — день неожиданных проблем

Убывающая Луна в Стрельце приводит к энергетическому дисбалансу. В этот день велика вероятность принятия неверных решений из-за нервозности или спешки. Избежать проблем и не стать жертвами собственных недальновидных поступков помогут упражнения для обретения внутренней гармонии. В воскресный день важно подходить к решению любого вопроса вдумчиво и доверять интуиции. Внутренний голос предупредит, если выводы неверны и нужно пересмотреть свои планы.

11 мая — день обмана

Луна в Козероге — не самое лучшее время для принятия важных решений. В эти сутки велика вероятность потерять финансовую независимость из-за чрезмерного доверия незнакомцам. Поддаваться на провокации в понедельник нельзя, как и планировать решение важных вопросов. Лучшим выходом из положения может стать уединение и вдумчивая работа над текущими делами, не требующими большой ответственности. Ограничить стоит любую деятельность, связанную с вложением своих накоплений.

15 мая — день противоречий

Луна в Рыбах продолжает убывать, лишая сил и уверенности. В этот день велика вероятность стать заложником эмоций и внутренних противоречий, которые приведут лишь к дурному настроению и не помогут решить важных вопросов. Астрологи рекомендуют в пятничный день уделить внимание работе над собой и привлечению позитивных мыслей. Также в этот день важно сдерживаться и обходить стороной конфликтные ситуации, чтобы под влиянием настроения ненароком не обидеть близких неуместными высказываниями.

18 мая — негативный день

Луна и Овен — не самое лучшее сочетание для важных начинаний. В этот день энергетика созвездия и убывающего ночного светила влияют на настроение, причем не лучшим образом. Повышенная импульсивность ставит под вопрос выполнение даже самых простых дел, поэтому астрологи рекомендуют перенести решение важных вопросов на более благоприятное время, если есть такая возможность. Опасность в этот день по большей части исходит от тех, кто не умеет сдерживать эмоции и выплескивает свой негатив в окружающее пространство.