5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят

Вадим Карасев

Люди изучают эзотерику на протяжении всей истории человечества, однако это не мешает распространению различных заблуждений и мифов о магии. Эксперты в этой области расскажут о том, во что не стоит верить.

Перед тем, как заниматься эзотерикой, эксперты рекомендуют запомнить простую истину о том, что самой большой силой обладают наши мысли и слова. Именно поэтому для решения ваших проблем можно сперва воспользоваться аффирмациями, чтобы избавиться от блоков и барьеров в сознании.

Гадания и ритуалы могут совершать далеко не все люди

Раньше, когда в поселениях и общинах за связь с духами и потусторонним миром отвечали жрецы, быть может, это и было так. В наше же время все люди могут совершать ритуалы, читать заговоры, гадать и так далее.

Более того, энергетика наших эмоций настолько сильна, что порой, например, мы можем сглазить человека, просто завидуя ему, или навести на него порчу негативными мыслями, ненавистью, злобой. Мы творим магию каждый день, веря в себя в трудных ситуациях либо теряя веру и вместе с ней удачу.

Конечно, достичь определенных результатов в ритуалах бывает непросто, потому что у человека может случиться неподходящий настрой, им могут завладеть посторонние мысли. Порой не получается сделать что-то сразу, но это не значит, что эзотерика — наука для уникальных людей, хотя, как и везде, в ней тоже бывают более одаренные и менее одаренные личности.

Эксперты-эзотерики предоставляют бесплатные услуги

Не стоит соглашаться на помощь практика или мага, если тот ничего у вас не просит взамен, потому что не бывает ритуалов без платы. То же самое касается и простых ритуалов, которые мы можем проводить самостоятельно.

Например, если женщина хочет приворожить какого-то мужчину, Вселенная в любом случае заберет у нее что-то в обмен на любовь мужчины. Именно поэтому не стоит думать, что подобная магия проходит бесследно. Если вам хочется преуспеть в любви, лучше следовать помощи Любовные">любовных гороскопов.

Решение проблем происходит за один сеанс

Если вы обращаетесь к эксперту в области эзотерики, то будьте готовы к тому, что снять проклятие или негативную программу может не получиться за одну встречу. Иногда проблемы настолько сильно въедаются в нас, что приходится делать несколько посещений.

Многие начинают думать, что эксперт либо шарлатан, либо не опытен, но в большинстве случаев это не так. Человек может искренне хотеть помочь вам, но ему для этого просто нужно больше времени. Именно поэтому старайтесь обращаться к экспертам, которые имеют хорошую репутацию.

Магия помогает абсолютно всем

Нет, так не бывает. Она помогает только тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, причем речь идет даже о безобидной магии типа ритуалов привлечения удачи или избавления от вирусных программ. Вы можете привлечь в свою жизнь позитивные изменения, но только в том случае, если будете на сто процентов уверены в своих желаниях и целях.

Магия помогает тем, кто готов к ней. Если вы сомневаетесь в подобных методиках, то они вряд ли смогут вам помочь. Необходимо подходить к эзотерическим практикам со всей серьезностью, будь то простые гадания или серьезные ритуалы.

Магия может дать вам все, что вы захотите

К сожалению, магия не может дать вам все желаемое, но эзотерика может создать условия, при которых вы имеете все шансы стать более успешными в каких-то жизненных областях или сферах. Она не дает чего-то материального, не заставляет мир работать на вас.

Многие думают, что совершив один ритуал на привлечение любви, они смогут тут же получить результат, но это не работает подобным образом. Ритуалы и обряды помогают привлечь позитивную энергетику, которая заставит ваши мысли течь по верному пути. Именно поэтому не стоит доверять тем, кто говорит, что для достижения цели ничего делать не нужно и можно обойтись одним сеансом.