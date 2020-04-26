Анастасия Решетова рассказала, когда планирует познакомить сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Вадим Карасев

Сидя на карантине, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова часто отвечает на вопросы подписчиков в инстаграме и публикует посты, в которых рассказывает, чем именно она занимается дома. Вчера она опять общалась с поклонниками в сторис и просила задавать ей интересующие их вопросы.

Так, один из подписчиков поинтересовался у 24-летней Решетовой, почему она до сих пор не показала шестимесячного сына Ратмира бывшей возлюбленной своего бойфренда Тимати, 27-летней Алене Шишковой (Алена является матерью Алисы, старшей сестры Ратмира). Анастасия призналась, что уже давно хотела познакомить сына с Аленой, но так и не сделала этого — по ряду причин.





Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Конечно, мы все вместе увидимся. Мы даже собирались это сделать, но тогда я не смогла прийти на день рождения Алисы, физически не успела. Потом мы собирались вместе увидеться с малышами, и начался карантин, поэтому как только, так сразу,

— ответила Анастасия.

Еще в феврале Алена Шишкова рассказала, что еще не видела сына своего бывшего возлюбленного Тимати. Она призналась, что на знакомство с младшим братом Алисы ее попросту не пригласили.





Алена Шишкова с дочерью Алисой

При этом в одной из бесед с журналистами Шишкова призналась, что находится в хороших отношениях с новой возлюбленной 36-летнего Тимати. Модель рассказала, что далеко не сразу смогла наладить контакт с Решетовой, однако теперь относится к ней как к близкому человеку:

Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала.





Анастасия Решетова и Алена Шишкова

Шишкова добавила, что ее шестилетняя дочь Алиса просто обожает младшего брата и проводит много времени с новой семьей отца. Это подтверждает и мама Тимати, Симона, — по ее словам, Алиса искренне полюбила Ратмира, и совсем не ревнует папу к малышу.

Напомним, недавно Алена Шишкова в прямом эфире в инстаграме развеяла слухи о том, что ее дочь Алиса живет не с ней, а с бабушкой Симоной. Модель рассказала, что их с дочерью квартира находится рядом с апартаментами Тимати, поэтому девочка часто гостит у папы, его новой возлюбленной и бабушки.





Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром