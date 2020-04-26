Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Анастасия Решетова рассказала, когда планирует познакомить сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Анастасия Решетова рассказала, когда планирует познакомить сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Анастасия Решетова рассказала, когда планирует познакомить сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Сидя на карантине, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова часто отвечает на вопросы подписчиков в инстаграме и публикует посты, в которых рассказывает, чем именно она занимается дома. Вчера она опять общалась с поклонниками в сторис и просила задавать ей интересующие их вопросы.

Так, один из подписчиков поинтересовался у 24-летней Решетовой, почему она до сих пор не показала шестимесячного сына Ратмира бывшей возлюбленной своего бойфренда Тимати, 27-летней Алене Шишковой (Алена является матерью Алисы, старшей сестры Ратмира). Анастасия призналась, что уже давно хотела познакомить сына с Аленой, но так и не сделала этого — по ряду причин.


Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Конечно, мы все вместе увидимся. Мы даже собирались это сделать, но тогда я не смогла прийти на день рождения Алисы, физически не успела. Потом мы собирались вместе увидеться с малышами, и начался карантин, поэтому как только, так сразу,

— ответила Анастасия.

Еще в феврале Алена Шишкова рассказала, что еще не видела сына своего бывшего возлюбленного Тимати. Она призналась, что на знакомство с младшим братом Алисы ее попросту не пригласили.


Алена Шишкова с дочерью Алисой

При этом в одной из бесед с журналистами Шишкова призналась, что находится в хороших отношениях с новой возлюбленной 36-летнего Тимати. Модель рассказала, что далеко не сразу смогла наладить контакт с Решетовой, однако теперь относится к ней как к близкому человеку:

Только поймите меня правильно: сам факт появления нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала.


Анастасия Решетова и Алена Шишкова

Шишкова добавила, что ее шестилетняя дочь Алиса просто обожает младшего брата и проводит много времени с новой семьей отца. Это подтверждает и мама Тимати, Симона, — по ее словам, Алиса искренне полюбила Ратмира, и совсем не ревнует папу к малышу.

Напомним, недавно Алена Шишкова в прямом эфире в инстаграме развеяла слухи о том, что ее дочь Алиса живет не с ней, а с бабушкой Симоной. Модель рассказала, что их с дочерью квартира находится рядом с апартаментами Тимати, поэтому девочка часто гостит у папы, его новой возлюбленной и бабушки.


Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов
В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Мужа ведущей «Орла и Решки» затравили
Мужа ведущей «Орла и Решки» затравили
Назван способ избежать падения российской экономики
Назван способ избежать падения российской экономики
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над
Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером
Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Мама Тимати сделала татуировку в честь новорожденного внука
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала своё голое фото
Алена Шишкова и Анастасия Решетова приняли участие в совместной фотосессии
Тимати опубликовал кадры из семейной фотосессии с Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром в честь ее дня рождения