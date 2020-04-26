Археологи, изучая артефакты, раскрыли вкусовые предпочтения древних людей Балтики

Вадим Карасев

Ещё до освоения сельского хозяйства древние люди, проживающие на территории Балтики, создали кухню с только им присущими особенностями.

Учёные изучили более пятисот образцов глиняной посуды, которой пользовались древние люди, жившие в Северной Европе в VI – V веке до н. э.

Органические остатки в посуде были изучены при помощи методов молекулярной и изотопной характеристик. Исследователи провели 667 анализов, благодаря которым, удалось выявить особенность местной кухни.

Работа учёных выявила, что появление и распространение разнообразной еды в древности было связано с появлением глиняной посуды. В горшках и сосудах можно было смешивать и готовить разные продукты, и охотники-собиратели использовали керамическую посуду по-разному, в зависимости от региона проживания. При этом специалисты учитывали культурные особенности и традиции древних людей.

Исследуя глиняную посуду, напоминающую прообразы современных кастрюль, в которой, судя по обугленным поверхностям и продуктам тепловой обработки, древние люди готовили пищу, учёные пришли к определённым выводам.

Результаты исследования показали, что древние собиратели-охотники обменивались между собой продуктами, например, молоко на мясо — это давало им возможность по-новому готовить пищу. По мнению экспертов, этот период можно считать началом эпохи неолита, сообщает МИР24.