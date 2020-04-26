Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах
Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. На крыше, которую требуют снести, расположены бассейн и бар с прекрасным видом на Акрополь.
Без разрешения археологов в Греции запрещено любое строительство, с ними должны согласовываться все планы. Однако в случае с гостиницей требования не были соблюдены, сообщила министр культуры и спорта Лина Мендони в интервью телеканалу Skai.
"ЦАС высказал мнение о сносе двух этажей", — сказала она. По ее словам, ЦАС обсуждал проблему посредством видеоконференции шесть часов, решение было единогласным.
"Отель построен. Он завершен. Первый акт этой истории начался в 2012 году, из-за древностей, найденных при строительстве его фундамента. В 2014 году было принято министерское решение, в котором говорилось о древностях, найденных в этом районе. В решении тогдашнего министра культуры, нынешнего спикера парламента Константиноса Тасуласа, говорилось: "Окончательные планы должны быть вновь рассмотрены центральной службой министерства культуры. Это условие 7 решения". Этого не произошло", — сказала она.