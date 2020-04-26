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Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах

Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах
Центральный археологический совет Греции (ЦАС) предписал снести два этажа здания гостиницы, которые закрывают вид на Акрополь. Совет единогласно принял решение "срезать" последние два этажа многоэтажной гостиницы на улице Фалиро после тысяч жалоб афинян на "градостроительное преступление в Акрополе".

Пятизвездочная сетевая гостиница находится рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей. На крыше, которую требуют снести, расположены бассейн и бар с прекрасным видом на Акрополь.

Без разрешения археологов в Греции запрещено любое строительство, с ними должны согласовываться все планы. Однако в случае с гостиницей требования не были соблюдены, сообщила министр культуры и спорта Лина Мендони в интервью телеканалу Skai.

"ЦАС высказал мнение о сносе двух этажей", — сказала она. По ее словам, ЦАС обсуждал проблему посредством видеоконференции шесть часов, решение было единогласным.

"Отель построен. Он завершен. Первый акт этой истории начался в 2012 году, из-за древностей, найденных при строительстве его фундамента. В 2014 году было принято министерское решение, в котором говорилось о древностях, найденных в этом районе. В решении тогдашнего министра культуры, нынешнего спикера парламента Константиноса Тасуласа, говорилось: "Окончательные планы должны быть вновь рассмотрены центральной службой министерства культуры. Это условие 7 решения". Этого не произошло", — сказала она.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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