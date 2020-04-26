Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах

Вадим Карасев

Российские банки разработали способ перевода части сотрудников на постоянное проживание по месту работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Офисы оборудуются соответствующим образом; добровольцы уже принимают участие в эксперименте.

Как сообщает РБК, пионерами в этом направлении стали банки "Зенит" и "Совкомбанк". Второй перевел на проживание в офисе уже 10 человек, первый только тестирует необходимые условия. Помимо того, что проживание в офисе пока остается сугубо добровольным, согласившимся выплачивают повышенную зарплату.

"Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо", – рассказал совладелец "Совкомбанка" Сергей Хотимский.

Что же касается остальных крупных банков, то они пока ограничились переводом работников на удаленную работу. Постоянное проживание в офисе им еще не предлагали.

Всего в России коронавирусом болеют почти 81 тысяча человек. Умерли 747 зараженных, выздоровели 6767. Большинство предприятий уже перевели своих работников на удаленный режим, некоторые прекратили функционирование.