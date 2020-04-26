Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов

Анастасия Иванова

Российские банки в первом квартале текущего года сократили количество выданных потребительских кредитов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,42 миллиона ссуд, что является минимальным уровнем со второго квартала 2016 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний размер потребкредита по итогам первых трех месяцев 2020 года вырос на 19%, до исторического максимума в 211,2 тысячи рублей. Такой рост средней ссуды помог компенсировать резкое снижение числа выданных потребкредитов, и объем выдач в годовом выражении вырос на 6% – до 722,6 миллиарда рублей.

При этом квартал к кварталу число полученных физлицами потребкредитов сократилось на 22%, а объем выдач – на 5,6%, следует из данных компании.