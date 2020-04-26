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Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Плюс (к внутренним мерам поддержки экономики страны в условиях пандемии – ред.) внешний контур. Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это – 2-2,5 миллиарда долларов. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии (в погашении займов – ред.), и я думаю, мы на это пойдем", - сказал Крутой в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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