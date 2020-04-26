Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава США

Вадим Карасев

Алекс Азар и Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Белый дом опроверг слухи о возможной отставке министра здравоохранения США Алекса Азара. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что американский Минздрав продолжает работу под руководством Азара. «Любые спекуляции о персонале безответственны и отвлекают от нашей общегосударственной борьбы с COVID-19», — заявил он.

О том, что Алекса Азара могут заменить на должности главы Минздрава, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на шесть источников, знакомых с обсуждением вопроса. Отмечалось, что недовольство работой министра в Белом доме растет, однако совершать перестановки в ведомстве в разгар пандемии администрация не спешит.

До этого также сообщалось, что Азар якобы долгое время убеждал президента США Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

По последним данным, США по-прежнему остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19 в мире. В стране выявлено более 939 тысяч случаев заражения. Из них более 53 тысяч человек умерли, еще 100 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.