Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава США

Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава США

Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава СШААлекс Азар и Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Белый дом опроверг слухи о возможной отставке министра здравоохранения США Алекса Азара. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что американский Минздрав продолжает работу под руководством Азара. «Любые спекуляции о персонале безответственны и отвлекают от нашей общегосударственной борьбы с COVID-19», — заявил он.

О том, что Алекса Азара могут заменить на должности главы Минздрава, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на шесть источников, знакомых с обсуждением вопроса. Отмечалось, что недовольство работой министра в Белом доме растет, однако совершать перестановки в ведомстве в разгар пандемии администрация не спешит.

До этого также сообщалось, что Азар якобы долгое время убеждал президента США Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

По последним данным, США по-прежнему остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19 в мире. В стране выявлено более 939 тысяч случаев заражения. Из них более 53 тысяч человек умерли, еще 100 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Депутат Госдумы и частый гость российских ток-шоу заразился коронавирусом
Депутат Госдумы и частый гость российских ток-шоу заразился
Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава США
Белый дом опроверг слухи об отставке главы Минздрава США
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям здравоохранения
США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям
Радиолюбитель из России перехватил сигнал с иранского военного спутника
Радиолюбитель из России перехватил сигнал с иранского военного
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Дочь Вячеслава Малафеева прошла реабилитацию после возвращения домой
Дочь Вячеслава Малафеева прошла реабилитацию после возвращения домой
Шакира закончила на карантине курс по античной философии
Шакира закончила на карантине курс по античной философии
На рейс из Вьетнама в Сибирь в понедельник смогут попасть все россияне
На рейс из Вьетнама в Сибирь в понедельник смогут попасть все россияне
Шведская статистика по «стратегии стадного иммунитета»
Шведская статистика по «стратегии стадного иммунитета»

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Азар возглавит Минздрав
Трамп прокомментировал сообщения о предстоящей отставке Тиллерсона
Вейпы могут лицензировать в США
В Госдепартаменте США прокомментировали слухи об отставке Тиллерсона