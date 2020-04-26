Бойфренд избивал Юлию Паршуту после операции

Лидия Мартынова

Юлия Паршута призналась, что несколько лет назад столкнулась с физическим насилием. Бывший бойфренд певицы поднимал на нее руку, не выпускал из дома и отбирал телефон. Более того, он бил исполнительницу даже после того, как ей провели операцию.

32-летняя Юлия Паршута сделала откровенное признание. Певица заявила, что в 2010-м у нее начался роман с человеком, который оказался домашним тираном. Три года артистка терпела рукоприкладство — ни друзья, ни родные об этом не знали. «Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии я получила удар кулаком в живот, без того «украшенный» швами операции. Очередной удар, и одному Богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь», — поделилась экс-солистка группы «Инь-Ян».

После этого певица, наконец, решилась разорвать отношения. Юлия ушла от бойфренда, оставив все свои вещи. «Бежала без телефона, сумки, ключей от машины, которые он у меня вырвал. Он был очень сильным. Очень», — добавила звезда.

Паршута обратилась за помощью к приятельнице, которая работала в ателье. Но и ей артистка не рассказала правду — она соврала, что у нее украли сумку.

По словам Юлии, она не раз хотела обратиться в полицию, но экс-возлюбленный запрещал ей это делать. Молодой человек говорил, что если певица хоть кому-то пожалуется, то пострадают ее близкие. «Три года я крепчала от его угроз. Потому что угрозы поступали не только мне. Угрозы «я вырежу твой род» и «тебе конец». В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать», — разоткровенничалась участница «Фабрики звезд».

Паршута подчеркнула, она долго не могла найти в себе силы признаться, что является жертвой домашнего насилия. Своих подписчиков артистка призывает не молчать о подобных проблемах. По мнению Юлии, таких же, как и она, готовы поддержать общественные движения, социальные сети и миллионы людей.

Фото: Legion-Media, Instagram