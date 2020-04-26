Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать интимными фотографиями

Вадим Карасев

Изображение: indy100

Пользователям сети предложили отправлять обнаженные фотографии, чтобы поддержать борющихся с пандемией коронавируса врачей и медицинских работников. Благотворительную кампанию под названием «Интимные снимки для героев» (Nudes for Heroes) запустил диджей и продюсер из Лондона Алекс Уоррен (Alex Warren). Об этом сообщает Indy100.

Уоррен запустил свой проект на платформе OnlyFans с платной подпиской. Он отметил, что доступ к базе фотографий будет бесплатным для работников здравоохранения, а остальным пользователям обойдется в 9,99 фунтов (около 950 рублей по нынешнему курсу). При этом все заработанные деньги будет отправлены Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

По словам Уоррена, интимные фотографии помогут «сделать день наших ключевых работников немного ярче». Он отметил, что проект поддерживает разнообразие и принимает обнаженные снимки от всех. Единственным условием является возраст — желающие поддержать медиков интимными фото должны быть достаточно взрослыми, чтобы это было законно.