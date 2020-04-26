Чем грозит Белоруссии новый посол США?

Влада Некрасова

Взаимоотношения Белоруссии и Соединённых Штатов Америки за последние несколько лет претерпели значительные изменения и в настоящее время готовы выйти на новый уровень. Кризис на Украине и достаточно своеобразная позиция по вопросу о признании Крыма позволила официальному Минску снова заинтересовать заокеанских партнеров. После почти 12-летнего перерыва Вашингтон объявил о кандидатуре нового посла в Белоруссии, который должен будет прибыть в белорусскую столицу на смену временно поверенной Дженнифер Мур. При этом сам по себе обмен послами (то, что белорусская сторона в самое ближайшее время также назовет имя главы своего посольства в США не вызывает сомнения), действительно, можно рассматривать как серьезную заявку на нормализацию отношений между двумя странами. Однако, следует помнить, что в данном случае крайне важную роль для будущего развития событий играет не открытие американского посольства в Минске, а то, кто его возглавит. В Белом доме на эту роль выдвинули Джулию Фишер, фигура которой кажется многим аналитикам весьма неоднозначной.

Необходимо напомнить, что сами по себе белорусско-американские отношения сложно назвать теплыми. Начиная со второй половины 1990-х годов противоречия между Минском и Вашингтоном росли как снежный ком, хотя долгое время стороны и пытались вести диалог. В 2004 году президент США Джордж Буш-младший принял скандальный «Акт о демократии в Белоруссии», предусматривающий введение экономических санкций против страны и ближайшего окружения белорусского лидера. Через год год тогдашний госсекретарь Кондолиза Райз назвала Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», что на долгие годы определило отношение к нему со стороны всего Запада. В ответ на это белорусские власти только усилили нажим на финансируемую из Вашингтона оппозицию, провели очередные «блестящие» президентские выборы и отправили в тюрьму ряд политиков из лагеря оппонентов Лукашенко. На все требования прекратить репрессии и выпустить из колонии экс-кандидата в президенты Александра Козулина официальный Минск отвечал отказом, настоятельно рекомендуя американцам не лезть во внутренние дела республики. Ситуация накалилась к 2008 году, кода кризис политических отношений перерос в дипломатический скандал. В США решили ужесточить санкции в отношении Белоруссии, заморозив все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна «Белнефтехим» и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае. В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова, а позже американский представитель Карен Стюарт была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу. После этого дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек, а представительства двух стран стали возглавлять временные поверенные.

Однако уже тогда было очевидно, что такое положение дел не будет продолжаться вечно, так как Вашингтон не мог оставить Белоруссию без своего внимания на фоне растущих проблем в белорусско-российских отношениях. В конце 2010 года, в преддверии очередных президентских выборов, в кулуарах саммита ОБСЕ в Астане произошла встреча тогдашних госсекретаря США Хиллари Клинтон и главы белорусской дипломатии Сергея Мартынова. Тогда было заявлено, что Белый дом приветствует решение Минска избавиться к концу 2012 года от всех запасов высокообогащенного урана и надеется, что предстоящие в Белоруссии выборы будут соответствовать демократическим стандартам. Как известно, президентская кампания 2010 года не оправдала ожиданий США, и должна была еще больше обострить белорусско-американские отношения. Однако, как показали дальнейшие события, этого не произошло, в чем аналитики видят заслугу пришедшего в 2012 году на пост министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Именно его многие в стране называют главным прозападным политиком в окружении Лукашенко, основным задачей которого является, как минимум, удерживать баланс между Западом и Россией и, как максимум, вывести республику из-под российского влияния.

Постепенное налаживание контактов между Минском и Вашингтоном могло продолжаться достаточно долго, если бы не события на Украине. Именно государственный переворот в Киеве, начало военных действий на Донбассе и присоединение Крыма к России стали тем триггером, который активизировал сближение США и Белоруссии. Нейтральная позиция Лукашенко и его нежелание поддерживать генеральную линию Кремля привели к тому, что в Белом доме было решено сделать первый шаг навстречу официальному Минску. В 2015 году были приостановлено большинство американских санкций в отношении Белоруссии, а Александра Лукашенко перестали называть диктатором. Однако прорывными в белорусско-американских отношениях последних десятилетий стали 2018 и 2019 годы. В Минск зачастили не только различного рода политики и эксперты из США, но и высокопоставленные чиновники. Например, посещал белорусскую столицу помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл, который отмечал, что суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии — «наиболее надежный бастион от российского неоимпериализма». В марте 2019 года в Минск прибыл заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Та встреча может считаться знаковой, так как именно тогда Владимир Макей заявил об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. И именно тогда прозвучала официальная благодарность Белоруссии со стороны Соединенных Штатов за то, что она не признает Крым российским. Позже в Минск прилетел уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, визит которого хоть и не привел к каким-либо серьезным результатам, но стал символичным в условиях нараставшего тогда напряжения вокруг проблемы интеграции Белоруссии и России в рамках Союзного государства. После него в гости к белорусскому лидеру прибыл и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. Именно он на встрече с Александром Лукашенко заявил о том, что Минск и Вашингтон официально приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Однако пиком политического сотрудничества двух стран с начала 21 века стоит считать приезд в Минск в феврале 2020 года госсекретаря США Майка Помпео. Как считают аналитики, на его встрече с президентом Белоруссии, среди прочего обсуждалась фигура будущего американского посла. Уже тогда звучало имя Джулии Фишер, которой после недавнего заявления Дональда Трампа осталось дождаться лишь согласования в Сенате, и она может в мае отправляться в Белоруссию. При этом у многих аналитиков уже сегодня возникает главный вопрос — в чем будет заключаться нынешняя миссия Фишер, учитывая ее профессиональное прошлое?

Можно вспомнить, что будущий американский посол имеет весьма богатую биографию, которая тесным образом связана с постсоветским пространством. Сейчас она работает в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, хотя ранее ее можно было заметить в Киеве, Тбилиси и даже в Москве, где она в 2019 году фактически являлась вторым лицом дипмиссии, исполняя обязанности временного поверенного. Фишер успела поработать в посольстве США в Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили, где возглавляла политический отдел и отвечала за стратегическое планирование. Фактически такую же должность она занимала в американском посольстве на Украине в период Виктора Ющенко. Помимо этого, у нее есть опыт работы с НАТО — в 2011—2013 годах она была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря Альянса, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». И на каких бы постах не была замечена г-жа Фишер, вся ее деятельность, так или иначе, была связана с российским направлением, где главной задачей было выстраивание своеобразного «санитарного кордона» вокруг РФ. Неслучайно, и в Грузии, и на Украине она отвечала за взаимодействие посольства с местной оппозицией, а также финансирование различных организаций и политических движений антироссийской направленности.

Как считают аналитики, нынешний выбор США своего представителя в Минске полностью соответствует политике последних лет Белого дома, где решили усилить свое присутствие в восточноевропейском регионе. При этом сегодня не идет речь о том, чтобы Фишер приступила к разработке и внедрению в жизнь плана по прямому свержению Александра Лукашенко. Скорее можно говорить о постепенной корректировке внешнеполитического курса Белоруссии за счет дипломатической работы с белорусским МИДом и самим президентом. Нечто подобное в свое время американский Госдеп делал на Украине и в Грузии, добившись там достаточно серьезных результатов. Поэтому вполне вероятно, что по приезду в Минск Джулия Фишер сделает все возможное, чтобы наладить близкие контакты с Владимиром Макеем, через которого и будет идти согласование шагов по дальнейшему сближения двух стран.

Кроме того, с приездом в Минск нового американского посла стоит ожидать и активизации Белоруссии в разработанной Евросоюзом программе «Восточное партнерство». Непосредственные контакты Фишер с политическими и иными кругами участвующих в данной инициативе Украины, Грузии и Молдавии, вполне могут стать каналами для непрямых переговоров Минска с ЕС. Более того, нельзя исключать и того, что именно американское посольство теперь будет подталкивать Минск к сближению со странами Прибалтики, создавая таким образом законченный контур вокруг России.

Однако, несмотря на определенный пессимистические прогнозы в отношении действий будущего американского посла в Минске, стоит заметить, что реализовать любые планы Госдепа в Белоруссии будет крайне сложно. Александр Лукашенко далеко не слабовольный политик, а его власть в стране по-прежнему сильна. Более того, ввязываясь в предложенную Белым домом игру, он не может не преследовать свои собственные цели. По мнению ряда аналитиков, улучшение отношений с США и возобновление работы посольств может рассматриваться Лукашенко не как сама цель, а лишь как определенный инструмент в идущем в последние годы конфликте с Москвой. В случае же, если президент Белоруссии почувствует хоть какую-то опасность со стороны Вашингтона или увидит бесперспективность использования темы сближения с США в переговорном процессе с Россией, он вполне может от него избавиться. В то же время, появления в Минске профессионального агента Госдепа нисколько не отменяет опасности для политического режима Лукашенко. В конечном счете, официальному Минску рано или поздно придется решать вопрос о том, мириться ли с деятельностью Джулии Фишер или попросить ее удалиться, как это произошло с американской дипломатией 12 лет назад.

Наталья Григорьева, специально для ИА Newstes