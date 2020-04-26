Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Это воскресенье будет насыщенным: "Чайка 73458" Театра на Таганке, “Шекспир” Гоголь-центра, живой концерт группы “Несчастный случай” и продолжение Библионочи. А утром можно посмотреть запись первого в истории Метрополитен-опера гала-концерта в формате онлайн. О том, как еще культурно провести выходной, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.

Утро

С 2:30 (26 апреля) до 01:30 (27 апреля) можно посмотреть запись исторического концерта из Метрополитен-оперы: At-Home Gala. Более 40 ведущих оперных певцов мира, среди которых Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, накануне выступили онлайн из своих домов по всему миру.


покажет детский спектакль “Волк и козлята” по мотивам одноименной русской народной сказки.

День

В 13:00 в Берлинской государственной опере можно посмотреть "Медею" Луиджи Керубини. Режиссер Андреа Брет и драматург Серхио Морабито представили свою версию оперы, впервые исполненную в 1797 году. Заглавная партия у болгарского сопрано Сони Йончевой, Ясона исполняет американский тенор Чарльз Кастроново.

В 13:00 санкт-петербургский театр “Мастерская” будет транслировать семейный спектакль "Винни-Пух и все-все-все" режиссера Галины Бызгу, в котором удалось сохранить и находки блестящего перевода Бориса Заходера, и Кристофера Робина из оригинала Алана Милна.


В 14:00 концертный зал Чайковского запланировал трансляцию сказки с оркестром “Пеппи Длинный чулок”. Читает Юлия Пересильд, у дирижерского пульта – Игорь Манашеров.

В 15:00 Драматический театр Комсомольска-на-Амуре представит красочную постановку "Алиса в стране чудес". Это спектакль-участник "Больших гастролей-онлайн", совместного проекта телеканала "Россия-Культура" и Минкульта России.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и ждут суда
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

Еще по теме

Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 3 апреля. Расписание трансляций