Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций

Влада Некрасова

Утро

Это воскресенье будет насыщенным: "Чайка 73458" Театра на Таганке, “Шекспир” Гоголь-центра, живой концерт группы “Несчастный случай” и продолжение Библионочи. А утром можно посмотреть запись первого в истории Метрополитен-опера гала-концерта в формате онлайн. О том, как еще культурно провести выходной, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.

С 2:30 (26 апреля) до 01:30 (27 апреля) можно посмотреть запись исторического концерта из Метрополитен-оперы: At-Home Gala. Более 40 ведущих оперных певцов мира, среди которых Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, накануне выступили онлайн из своих домов по всему миру.

День

покажет детский спектакль “” по мотивам одноименной русской народной сказки.

В 13:00 в Берлинской государственной опере можно посмотреть "Медею" Луиджи Керубини. Режиссер Андреа Брет и драматург Серхио Морабито представили свою версию оперы, впервые исполненную в 1797 году. Заглавная партия у болгарского сопрано Сони Йончевой, Ясона исполняет американский тенор Чарльз Кастроново.

В 13:00 санкт-петербургский театр “Мастерская” будет транслировать семейный спектакль "Винни-Пух и все-все-все" режиссера Галины Бызгу, в котором удалось сохранить и находки блестящего перевода Бориса Заходера, и Кристофера Робина из оригинала Алана Милна.

В 14:00 концертный зал Чайковского запланировал трансляцию сказки с оркестром “Пеппи Длинный чулок”. Читает Юлия Пересильд, у дирижерского пульта – Игорь Манашеров.

В 15:00 Драматический театр Комсомольска-на-Амуре представит красочную постановку "Алиса в стране чудес". Это спектакль-участник "Больших гастролей-онлайн", совместного проекта телеканала "Россия-Культура" и Минкульта России.