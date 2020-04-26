Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Утро
С 2:30 (26 апреля) до 01:30 (27 апреля) можно посмотреть запись исторического концерта из Метрополитен-оперы: At-Home Gala. Более 40 ведущих оперных певцов мира, среди которых Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, накануне выступили онлайн из своих домов по всему миру.
покажет детский спектакль “Волк и козлята” по мотивам одноименной русской народной сказки.
День
В 13:00 в Берлинской государственной опере можно посмотреть "Медею" Луиджи Керубини. Режиссер Андреа Брет и драматург Серхио Морабито представили свою версию оперы, впервые исполненную в 1797 году. Заглавная партия у болгарского сопрано Сони Йончевой, Ясона исполняет американский тенор Чарльз Кастроново.
В 13:00 санкт-петербургский театр “Мастерская” будет транслировать семейный спектакль "Винни-Пух и все-все-все" режиссера Галины Бызгу, в котором удалось сохранить и находки блестящего перевода Бориса Заходера, и Кристофера Робина из оригинала Алана Милна.
В 14:00 концертный зал Чайковского запланировал трансляцию сказки с оркестром “Пеппи Длинный чулок”. Читает Юлия Пересильд, у дирижерского пульта – Игорь Манашеров.
В 15:00 Драматический театр Комсомольска-на-Амуре представит красочную постановку "Алиса в стране чудес". Это спектакль-участник "Больших гастролей-онлайн", совместного проекта телеканала "Россия-Культура" и Минкульта России.