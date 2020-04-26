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Дедушка умер, а дело живёт: на смерть экс-легионера СС Лациса

Дедушка умер, а дело живёт: на смерть экс-легионера СС Лациса

Эпидемия коронавируса Covid-19 оккупировала первые полосы СМИ во всём мире, оттесняя на второй план события, не имеющие к ней непосредственного отношения. Из-за этого относительно незамеченной прошла смерть одного уроженца Латвии, которого неплохо знали и в России — во всяком случае, Следственный комитет РФ проявлял к нему живейший интерес. В могилу сошёл Висвалдис Лацис — бывший член латышского легиона «Ваффен СС» и автор своеобразной идеологии, призванной обосновать те почести, которые сейчас отдают легионерам власти Латвии. В России, впрочем, его усилия небезосновательно рассматривались в качестве попытки оправдания идеологии нацизма.

На кого ж ты нас покинул?

Хотя 95-летний Лацис умер 18 апреля, о смерти престарелого экс-легионера его соратники по праворадикальной партии Национальный блок сообщили общественности днём спустя. Они стали рассыпать горестные возгласы, всячески показывая, сколь невосполнимую потерю понёс латышский народ.

«Рассказы о пережитом во время войны. Непоколебимая позиция, что Латвия должна быть латышским государством. Пройденные вместе километры. Общее участие в выборах, общая работа в Сейме — тогда я был самым молодым во всём Сейме, а он — в самом почтенном возрасте. Он соблюдал здоровый образ жизни, он всегда преследовал новые и большие цели, даже после того, как ему исполнилось 90 лет. Это мои воспоминания о скончавшемся Висвалдисе Лацисе. Больно перебирать воспоминания о ушедших, ведь появляется осознание, что этих людей более не удастся встретить. Уход Висвалдиса Лациса — это потеря для всех нас. Надеюсь, что далее его душе будет легче, находясь рядом с любимыми и бывшими военными товарищами», — откликнулся на уход бывшего члена «Ваффен СС», например, парламентарий Янис Домбрава.

Смерть Лациса отметили и на самом высоком уровне. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич написал в Twitter: «Высказываю самые глубокие соболезнования близким и друзьям историка, политика, публициста и активного участника Третьей Атмоды (третьего пробуждения, так сейчас принято называть события выхода Латвии из СССР — ИА Newstes) Висвалдиса Лациса». В течение последних четырнадцати лет имя Лациса было постоянно на слуху у жителей Латвии, неплохо знали его и в России. Чем же обусловлена известность этого человека?

Висвалдис Лацис родился 12 марта 1924 года в латвийском городе Валмиера, в семье военного офицера. Позже семья перебралась в столицу и Висвалдис учился в одной из гимназий Риги. Если верить его официальной биографии, в латышский легион Лацис был призван в марте 1943 года. В дальнейшем он служил в 44-м полку 19-й дивизии «Ваффен СС», вырос до звания лейтенанта. Лацис был дважды легко ранен в боях в Курляндском котле, а после окончания войны оказался в плену и в фильтрационных лагерях. В послевоенные годы он, по его словам, был «за свои взгляды» исключен из двух вузов Латвийской ССР. Это, правда, не помешало ему в 1965-м, уже в 41-летнем возрасте, окончить Московский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1988 г. он вступил в Народный фронт Латвии, добивавшийся выхода республики из СССР, активно занимался «патриотической публицистикой».

Висвалдис Лацис стал председателем объединения бывших легионеров, а когда те стали проводить свои торжественные шествия по центру Риги, регулярно в них участвовал. В 1995 году «за заслуги перед Латвией» получил орден Трёх Звезд (высшую государственную награду) четвертой степени. Заодно со временем он решил попробовать свои силы в активной политике. Как политик, Лацис сначала вступил в ряды относительно умеренного Союза зелёных и крестьян (СЗК) — и в 2006 году по списку этого объединения избрался в парламент. Его избрание стало возможным потому, что латышский избиратель с удовольствием голосовал за восьмидесятилетнего старца, которого представляли ему в качестве «борца за свободу Латвии, пострадавшего от советского оккупационного режима». В дальнейшем он был назначен секретарем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, вошёл в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. К слову, в 2007 году на заседании возглавляемой им комиссии предложил поручить правоохранительным органам «обеспечить безопасность» планируемого на 16 марта традиционного шествия экс-легионеров СС. Дело в том, что участники этих шествий вынуждены год от года проходить мимо антифашистов, устраивающих митинги протеста — и иногда встреча этих двух противоположно заряженных масс людей оборачивается разными инцидентами.

Латышский легион в свете истины?

В рядах СЗК Лацис не задержался и 20 апреля 2010 года вступил в национал-радикальную партию Visu Latvijai! («Всё — Латвии!»). В том году эта партия впервые в истории получила парламентское представительство и впоследствии разрослась до влиятельного Национального блока, в последующие годы начавшего оказывать всё большее влияние на внешнюю и внутреннюю политику Латвии. Непрерывные плевки и оскорбления латвийских властей в сторону России, гонения в самой Латвии на русский язык, искоренение школ нацменьшинств и репрессии их защитников — вполне в русле идеологии Нацблока, которую он не без успеха навязывает и другим правящим коалиционным партиям. В рядах Нацблока Лацис ощущал себя, как рыба в воде.

Он говорил: «Чувствую себя среди своих. Уверен, что этому новому поколению с чёткими национальными идеалами, целеустремленностью и пылом принадлежит будущее».

Помимо чисто политической, Лацис активно занимался общественной деятельностью, пропагандируя идею «Латвии для латышей» и рассказывая «настоящую, не искаженную коммунистами историю латышского легиона». И в этом качестве он стал известен и в России. Дело в том, что в отличие от большинства других латышских политиков Лацис не чуждался общения и с российской прессой. И всякий раз, когда журналисты российских телеканалов снимали передачи о легионе, они обращались к Лацису, чтобы тот дал комментарий от лица легионеров. И он это делал, нимало не смущаясь того, что его высказывания в этих передачах помещались в негативный контекст.

Российский историк Владимир Симиндей писал в 2015 году про Лациса так: «И сегодня тон в латышском информационном пространстве задают лица, в политико-идеологическом, а то и в личном плане заинтересованные в восхвалении нацистских пособников. Среди них выделяется бывший командир ударного взвода 19-й дивизии Ваффен-СС, автор русофобских брошюр, бывший депутат Сейма от неонацистского объединения „Всё — Латвии!“ Висвалдис Лацис, ставший в 2014 году почётным доктором Латвийского университета по истории. В 2007 году он с претензией на воспитание молодого поколения представил книгу „Латышский легион в свете истины“, в которой оправдывает латышских офицеров, давших присягу Гитлеру ещё в мае 1941 года, в надежде на скорую войну с „империей Кремля“, и скрупулезно приводит цитаты из благожелательных высказываний в США и странах Западной Европы о легионерах — „борцах с большевиками“, раздававшихся в разгар Холодной войны».

Действительно, главным трудом Лациса стала его книга «Латышский легион в свете истины». К слову, в ней он признавал, что создание немцами латышского легиона было преступлением по отношению к коренному населению республики. История легионеров там изложена в максимально приглаженном виде. «После Сталинграда мы поняли, что налицо огромная дилемма: война проиграна, и мы — сторонники проигравших. Но что оставалось делать в 1941-м, когда была надежда, что немцы вернут нам независимость или дадут хоть какую-то автономию?» — оправдывался Лацис в своей книге. «Первыми призвали цвет латышского народа, парней от девятнадцати до двадцати пяти лет. Понимаете, как уничтожают народ!», — горестно восклицал он. Лацис напоминал, что попытка создать аналогичный легион в Литве провалилась, так как там от немцев требовали гарантий предоставления независимости.

«Конечно, надо было избежать (создания легиона). Зачем умирать напрасно? Мы всегда воевали в чужих мундирах… Я написал, что в обеих мировых войнах погибло столько латышей, молодых парней и мужчин, что их пеплом можно было покрыть всю латвийскую землю. Но этот пепел бесплоден, он нам ничего не дал. Мы бежали и проливали свою кровь напрасно», — с горечью заявлял он.

Поэтому Лацис считал, что впредь Латвии необходимо воевать только под своим знаменем и лишь в собственных интересах. Поэтому он, например, неодобрительно отнесся к отправке латвийских военнослужащих в Афганистан в составе контингента НАТО.

Старания Лациса по «отмывке» легиона не прошли даром — теперь легионеры считаются в Латвии героями практически на официальном уровне. В сентябре прошлого года латвийский министр обороны Артис Пабрикс участвовал в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море к северо-востоку от России. Там отдавали почести павшим в боях воинам латышского легиона «Ваффен СС». Выпущенный по случаю пресс-релиз латвийского министерства обороны гласил: «В конце сентября 1944 года в Море шли жестокие бои между советской армией и солдатами латышского легиона, призванными в германскую армию. Солдаты латышского легиона бились на своей земле с превосходящими их в десять раз силами противника, две недели сдерживали на этом оборонительном рубеже у Сигулды продвижение советских частей на Ригу. Это повлияло на дальнейшие исторические события».

«Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов»

В свою очередь, А. Пабрикс, выступая на братском кладбище, где погребены члены легиона, назвал их «героями», а память о них — «яркой и вечной».

Он заявил буквально следующее: «Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, остается всё меньше. Сейчас в рядах Латвийского общества национальных воинов их только чуть более тридцати. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства. Окопам у Море семьдесят пять лет, они наполовину засыпались и покрылись мхом. Но наша память о легионерах, о наших героях, ярка и вечна. Они здесь выиграли очень большую битву против многократно превосходящего противника… В таких местах, как Море, около окопов, могил наших легионеров и памятных знаков, мы все черпаем силу и уверенность в том, что у нашего государства есть будущее, что мы идём верной дорогой, и что наше государство и нация заслужили всё лучшее будущее».

Вождь Национального блока Райвис Дзинтарс за свои средства снял «документальный» фильм «Латышский легион. Воскрешение справедливости» — и разослал по школам с предложением использовать его в качестве учебного пособия. Ряд латышских школ с готовностью подхватили это предложение. В связи с этим Владимир Симиндей подчёркивает, что некоторые из легионеров до того, как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий войск «Ваффен СС», ещё в 1941—1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны — подразделения коллаборационистов, уничтожавших евреев, военнопленных, партизан.

«Именно они участвовали в массовых убийствах и угоне мирных жителей белорусских и русских деревень в ходе масштабных антипартизанских карательных акций 1943 года. В презентованном националистами фильме „Латышский легион. Возрождение справедливости“, среди прочих, похваляются и фигуранты нашего списка под номерами 28, 58 и 76: бывшие легионеры-эсэсовцы Эдгарс Веверис, Висвалдис Лацис и Эдгарс Скрейя. Наиболее колоритной фигурой, безусловно, является Лацис — доброволец в полицейском батальоне, командир ударного взвода, экс-депутат Сейма, удостоенный в современной Латвии высшей награды — ордена Трёх Звезд и… фигурант уголовного дела, возбужденного против него в прошлом году Следственным комитетом России за реабилитацию нацизма в книге „Латышский легион в свете истины“. Мало того, в этом пропагандистском фильме, разосланном по всем школам Латвии для использования в учебном процессе, Лацис впервые признаётся: да, участвовал в антипартизанской акции…», — рассказывает Симиндей.

Да, Лацис стал достаточно заметным публичным лицом — и потому привлёк внимание российских историков. Они покопались в его ранней биографии куда более тщательно, чем, видимо, ему хотелось. Так, историк Александр Дюков отмечал, что в 1943—1944 гг. Лацис обучал младший командный состав полицейских батальонов, проводивших карательные операции в Псковской области и на территории Белоруссии. «Когда мы готовили сборник о латышских коллаборационистах, то сопоставили данные российских и белорусских архивов с мемуарами самого Лациса. В книге „Латвийский легион в свете истины“ он рассказывает, как проходил подготовку в батальоне на окраине Риги. Что это был за батальон, автор умалчивает. Но это несложно реконструировать. В 1941 году 17-летний Лацис добровольцем вступил в коллаборационистское подразделение — впоследствии 16-й батальон службы охраны порядка. А в 1943-м его отправили в 266-й „Е“ латышский полицейский батальон. Именно там Лацис прошел курс военной подготовки командиров взводов и стал преподавать», — отмечает специалист.

Конец долгой, очень долгой жизни

По словам Дюкова, на эти курсы («капральскую учебку») направляли лиц, особенно «отличившихся» на фронте и в борьбе с партизанами.

«Мы как раз публикуем отчеты о „боевой деятельности“ карателей — они говорят сами за себя. Например: „Во время операции против банд (так каратели называли советские партизанские формирования. — ИА Newstes) в Белоруссии с 25 августа по 21 сентября 1942 года было сожжено и разрушено 19 бандитских лагерей. 389 вооруженных бандитов расстреляно в бою. 1274 подозрительных лица расстреляно. 8350 евреев ликвидировано“. А это — о том, как латышские добровольцы орудовали в Слуцке в феврале 1943-го: „Наша служба производит переселение евреев. На территории переселения имеется две ямы, у каждой ямы работает по одной группе из 10 офицеров и солдат, которые сменяются каждые 2 часа“. Конечно, сам Лацис в этом не участвовал, но он обучал тех, кто сжигал деревни, убивал мирных жителей», — говорил А. Дюков.

Сам Лацис тот факт, что легионеры участвовали в военных преступлениях нацизма, отрицал. Впрочем, и он и другие официозные латвийские историки не могли оспорить то, что в рядах легиона оказались в том числе и участники карательных полицейских подразделений. В 1941-м и позже они творили неописуемые жестокости по отношению гражданскому населению — массово убивали евреев, а также тех жителей Латвии, России и Белоруссии, которых подозревали в сочувствии партизанам (например, печально известная операция «Зимнее волшебство»)

В сентябре 2019 года Следственный комитет России начал против Лациса уголовное дело — по подозрению в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Официальный представитель СК России Светлана Петренко указала, что основанием к этому стал тот факт, что в 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины». Она сообщила: «Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих „Латышского легиона СС“ к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала, для того чтобы вывести „Латышский легион СС“ из-под ответственности норм трибунала». Но почему это дело завели именно в 2019-м, а не много раньше?

Конечно, никто не пытался бы устроить неприятности пожилому человеку, если бы Латвия не позволяла себе резких выпадов против России именно на «историческом фронте». В прошлом году в Москве отметили 75-летие освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков салютом — что вызвало негодование латвийских властей. «Латвия категорически осуждает попытки России в последнее время оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова-Риббентропа. Особо циничной является организация в Москве салютов „освобождения“ столиц стран Балтии на 80-летие подписания этого пакта», — заявили в МИД Латвии. Усилилась риторика о «бесчеловечной советской оккупации», градом сыпятся оскорбления в адрес советских солдат, в Сейме началось рассмотрение запрета ветеранам носить советскую военную форму, которую приравняли к нацистской. Русских жителей Латвии штрафуют за советскую символику на Дне Победы. Это вынудило Россию предпринять ответные шаги.

Тем более, что в прошлом году российские поисковики отыскали в окрестностях деревни Жестяная Горка Новгородской области несколько десятков скелетов с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе детские. На месте захоронения в обилии обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше трёх тысяч советских мирных граждан. Согласно поднятым в архивах материалам, здесь действовала «тайлькоманда», сформированная из членов германской полиции безопасности и СД. В состав преступной группы входили 33 палача — выходцы из Латвии, избежавшие в свое время суда и скрывшиеся на территории США, Канады и ФРГ. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.

16 марта, когда в Риге проходят традиционные шествия сторонников легионеров (впрочем, на этот раз его отменили из-за коронавируса) в Москве Александр Дюков и Владимир Симиндей презентовали доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые ещё живы». Среди названных в этом документе имен значился и Лацис. А спустя месяц с небольшим его не стало. Персонально для Висвалдиса Лациса, надо признать, всё закончилось как раз-таки очень хорошо. Он не попал на скамью подсудимых и умер в очень преклонном возрасте, сошел в могилу в статусе «национального героя», оплакиваемый многочисленными поклонниками. А посеянные им семена разрослись и долго ещё будут давать ядовитые всходы…

Алексей Макарцев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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