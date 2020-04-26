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Депутат Госдумы и частый гость российских ток-шоу заразился коронавирусом

Депутат Госдумы и частый гость российских ток-шоу заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Леонид Калашников, один из завсегдатаев политических ток-шоу на российском ТВ, сдал положительный тест на COVID-19, передает ТАСС.

Болезнь вызвала осложнения: парламентарий госпитализирован с двусторонним воспалением легких. В больнице он находится 4 дня.

"Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких", — сказал Калашников.

Сам он уверен, что подхватил коронавирус от своего водителя, который вез его на тестирование 12 апреля.

"Потом его во вторник положили в больницу и установили в четверг, что он болен, а я ушел на карантин. А в понедельник (20 апреля - прим.) уже заболел я", — уточнил депутат.

Как отметил источник агентства в ГД, контактировавшие с Калашниковым лица отправлены на карантин, помещения, где он работал, продезинфицированы.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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По материалам: uposters.ru

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