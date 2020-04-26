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Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником

Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился в прямом эфире и назвал годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции праздником, сообщает Strana.Ua.


"Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы ", — заявил Тищенко.

Ему напомнили, что катастрофа — это не праздник, после чего депутат принес извинения и пояснил, что оговорился.


Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

# В мире
По материалам: ria.ru

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