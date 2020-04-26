Десантники России выполнили прыжок с нижней границы стратосферы в Арктике

Анастасия Иванова

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России по приказу министра обороны страны Сергея Шойгу впервые в мире выполнили групповой прыжок с нижней границы стратосферы в арктических условиях.

Как заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, российские военнослужащие выполнили групповой прыжок на парашютах в Арктике с десятикилометровой высоты.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты десять тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», — подчеркнул Евкуров.





Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и впервые с высоты 10 тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого экипажи самолетов Ил-76 выполнил посадку на самом северном аэродроме страны на острове Земля Франца Иосифа, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Высотное десантирование в Арктических широтах проводится впервые за всю историю Отечественной авиации. Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было малоисследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно экипажи отработали полеты на высоте 10 тысяч метров на соответствующих режимах. В ходе таких тренировок мы анализировали поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники, силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Сегодня, по итогам выполнения высотного десантирования летный состав ВТА в очередной раз доказал, что полностью готов к выполнению всех поставленных задач по предназначению, а авиационная техника, стоящая на вооружении, доказала свои высокие качества» — заявил по завершению десантирования командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«Выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж, на штурманскую службу, так как полет выполнялся над безориентирной местностью, при отсутствии наземных средств навигации. При этом необходимо было выдержать все параметры полета и выйти точно в назначенную зону десантирования строго в назначенное время, с учетом изменчивой, неустойчивой погоды и ветрового режима. Летный состав ВТА с поставленной задачей полностью справился» — подчеркнул исполняющий обязанности начальника боевой подготовки командования военно-транспортной авиации полковник Иван Золотько.

В рамках выполнения задач по предназначению в Арктическом регионе летный состав ВТА обеспечил десантирование подразделений ВДВ с высот 10 и 1,8 тысяч метров, а также десантирование грузов общей массой около 18 тонн. После проведения практических мероприятий боевой подготовки экипажи самолетов Ил-76 выполнили посадку на аэродром Нагурское в северной части острова Земля Франца Иосифа.

Для успешной высадки военные задействовали «парашютную систему специального назначения нового поколения». Кроме новых парашютов, военнослужащие ВДВ опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, а также другое специальное снаряжение и обмундирование.

Отныне подобные учения планируется проводить ежегодно.