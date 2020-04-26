Дочь Вячеслава Малафеева прошла реабилитацию после возвращения домой

Влада Некрасова

Не так давно дочь Вячеслава Малафеева находилась в больнице. А ранее из-за постоянного стресса и вероятной депрессии у девочки была диагностирована анорексия. Сейчас звездная наследница чувствует себя лучше.

Информацию о том, что 16-летней Ксении потребовалась помощь медиков подтвердила супруга Вячеслава Малафеева Екатерина. В социальных сетях подписчики поинтересовались, как дела у наследницы бывшего вратаря «Зенита». Ответ не заставил себя долго ждать. «Сложный период, верим в лучшее. Ксюня проходила реабилитацию в больнице», — призналась жена футболиста, опубликовав семейный снимок.

Екатерина не скрывает, что у нее нелегкие взаимоотношения с Ксюшей. На это сказывается множество проблем, в первую очередь смерть матери девочки, Марины, погибшей в автокатастрофе в 2011 году. Известно, что после трагедии школьница лечилась от нервной анорексии. «Последствия болезни и гормоны влияют на поведение дочки. Верю в лучшее: Ксюша перерастет и успокоится, потом будем вспоминать все это с улыбкой на лице», — считает супруга спортсмена.

К слову, несколько месяцев назад Ксюша решила жить отдельно от родителей. Екатерина и Вячеслав пошли ей на встречу. Однако самостоятельная жизнь оказалась тяжелой и девочка вернулась.

Напомним, что в марте звездная наследница попалась на продаже наркотиков. В ходе сделки знакомый Ксении передал ей меченые купюры, получив четыре таблетки экстази. Правоохранительные органы провели экспертизу, а после возбудили уголовное дело по статье 228. Во время допроса следствия Ксения призналась, что решила продавать запрещенные вещества для заработка на карманные расходы. Дочь экс-вратаря «Зенита» добавила, что собиралась потратить вырученные деньги на такси и еду.

После инцидента Вячеслав Малафеев стал больше времени уделять наследнице. Сейчас он, как и остальные звезды отечественного шоу-бизнеса, находится на самоизоляции и демонстрирует семейную идиллию.

Фото: личный архив, Instagram