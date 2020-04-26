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Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и ждут суда

Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и ждут судаАртур Лебедев РИА Новости

Две семьи из Сочи, заразившиеся коронавирусом, отказались от госпитализации после визита врачей, их ждет суд. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По данным агенства, 24 апреля врачи приехали к двум семьям в Сочи, после появления информации о их контактах с зараженной пожилой парой. У контактировавших с зараженными были взяты анализы, подтвердившие диагноз. Коронавирусная инфекция была выявлена у пяти детей из двух семей.

В первом случае мать семейства, несмотря на присутствие вместе с врачами полицейских, в грубой форме отказалась от госпитализации и отказалась впускать стражей порядка на порог..

Во втором случае врачей встретил отец семейства, он заявил что его жена с детьми отправились гулять в неизвестном направлении. На территорию домовладения врачей и полицейских он не пустил.

Эвакуация не состоялась, врачи и полицейские уехали. На следующий день, 25 апреля, по результатам анализов было выяснено, что заболели коронавирусом и родители.

Отмечается, что в связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда.

Ранее в Сочи полиция задержала нетрезвую россиянку при попытке сбежать из обсерватора, в котором она находилась в рамках предупреждения распространения коронавируса.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,85 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 198 тысячи человек, 812 тысячи человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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