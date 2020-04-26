Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков до 50 человек. Функция также появится в Instagram и WhatsApp

Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков до 50 человек. Функция также появится в Instagram и WhatsApp

Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков до 50 человек. Функция также появится в Instagram и WhatsApp
В Facebook объявили о запуске сервиса для групповых звонков Messenger Rooms. Об этом сообщается в блоге компании.

В видеоконференции Facebook смогут одновременно участвовать до 50 человек без ограничений по времени. Для сравнения, в бесплатной версии сервиса-конкурента Zoom в видеозвонке могут участвовать до 100 человек, а время ограничено 40 минутами.

Создать групповой звонок в Messenger Rooms можно будет при помощи аккаунтов в Facebook или Facebook Messenger. К звонку также смогут присоединиться и те пользователи, у кого нет профиля Facebook. Организатор видеозвонка сможет удалять из него пользователей или ограничивать доступ.
Messenger Rooms будет доступен в ближайшие дни в ряде стран, после чего функция постепенно появится у всех пользователей.

Позже групповые звонки также появятся в Instagram, Portal и WhatsApp. В видеоконференциях WhatsApp смогут участвовать одновременно до восьми человек. Разговоры будут защищены сквозным шифрованием.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах
Таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной артистки
Представитель Бабкиной рассказал о лечении и настроении народной
Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать интимными фотографиями
Борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать интимными
10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить
10 мифов о макияже и косметике, в которые пора перестать верить
Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах
Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных
В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19
В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19
Бойфренд избивал Юлию Паршуту после операции
Бойфренд избивал Юлию Паршуту после операции
Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего исчезновения
Рассказавший правду о коронавирусе журналист раскрыл причины своего

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp
Пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp пожаловались на сбои
Facebook внедряет новый инструмент специально для помощи малому бизнесу
Компания Facebook хочет объединить чаты WhatsApp, Instagram и Messenger