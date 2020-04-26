Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков до 50 человек. Функция также появится в Instagram и WhatsApp

Влада Некрасова

В Facebook объявили о запуске сервиса для групповых звонков Messenger Rooms. Об этом сообщается в блоге компании.В видеоконференции Facebook смогут одновременно участвовать до 50 человек без ограничений по времени. Для сравнения, в бесплатной версии сервиса-конкурента Zoom в видеозвонке могут участвовать до 100 человек, а время ограничено 40 минутами.Создать групповой звонок в Messenger Rooms можно будет при помощи аккаунтов в Facebook или Facebook Messenger. К звонку также смогут присоединиться и те пользователи, у кого нет профиля Facebook. Организатор видеозвонка сможет удалять из него пользователей или ограничивать доступ.Messenger Rooms будет доступен в ближайшие дни в ряде стран, после чего функция постепенно появится у всех пользователей.Позже групповые звонки также появятся в Instagram, Portal и WhatsApp. В видеоконференциях WhatsApp смогут участвовать одновременно до восьми человек. Разговоры будут защищены сквозным шифрованием.