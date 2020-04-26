Фомина неделя 26 апреля: что можно и что нельзя делать в 2020 году

Вадим Карасев

Соблюдение церковных предписаний в Фомину неделю помогает верующим преодолевать трудности и противостоять соблазнам. Узнайте о том, какие дела будут благоприятны, а что может оттолкнуть удачу 26 апреля.

Фомина неделя продолжает празднование Светлой пасхи. 26 апреля 2020 года верующие вспомнят апостола Фому, усомнившегося в воскресении Иисуса. Священнослужители призывают в этом году остаться дома и молиться перед иконами, а также вспомнить об общих запретах этого дня. Эксперты сайта dailyhoro.ru также призывают всех без исключения придерживаться самоизоляции и отпраздновать Фомину неделю дома, соблюдая предписания Церкви.

Что можно делать 26 апреля

Обычно праздничный день начинают с молитв и посещают церкви, однако в 2020 году верующим лучше остаться дома и помолиться сразу после пробуждения перед домашним иконостасом. Не стоит забывать и о поминовении усопших. Для них читают молитвы, чтобы помочь их душам вознестись в Царствие Небесное.

Фомина неделя в 2020 году совпадает с празднованием Красной горки, а значит, в этот день также стоит помолиться, чтобы обрести любовь, гармонию и счастье в семейной жизни. Искренние просьбы высшим силам помогут исполнить заветное желание и избавиться от одиночества.

Этот праздник — ответственное время, когда данные обещания нужно обязательно выполнять. Перед каждым делом стоит вознести молитву, чтобы справиться с обязанностями с Божьей помощью.

В день праздника принято умываться святой водой, чтобы прогнать болезни и беды. Воду также заранее ставят перед иконой Спасителя на всю ночь, а затем пьют натощак, осеняя себя крестным знамением.

Фомина неделя — время добрых дел, а в условиях пандемии каждая протянутая рука помощи значит очень много. Тем, кто посвятит себя добрым и бескорыстным делам, обязательно улыбнется удача.

Запреты праздничного дня

В праздничный день нельзя грустить и тем более браниться. Конфликты и скандалы не приведут ни к чему хорошему. В случае, если раздражение не проходит, священнослужители рекомендуют искать утешение в молитвах.

В этот праздник не стоит трудиться чрезмерно. Речь не идет о повседневных обязанностях, однако заниматься строительством и прочими энергозатратными делами, которые можно отложить, не нужно.

Фомина неделя — не время для обид, а значит, нужно прислушиваться к близким и не оставлять их в беде. Внимание к родным поможет укрепить семейные узы и провести праздник даже в условиях самоизоляции весело.

Праздничный день — не время для чревоугодия и вредных привычек, которые разрушают энергетику и не дают душам духовного развития. Вместо этого стоит побольше помолиться высшим силам, чтобы те пришли на помощь и не оставили в минуту слабости.